Рождественский праздник прошел в Свято-Стефановском кафедральном соборе

В Свято-Стефановском кафедральном соборе сегодня в полдень прошел Рождественский праздник.

Не испугавшись сильных морозов, православные жители Сыктывкара собрались вокруг елки у Дома епископа, где специально для детей была подготовлена развлекательная программа с играми и развлечениями.

Владыка Питирим поздравил собравшихся с Рождеством Христовым, после чего аниматоры принялись расшевеливать озябших зрителей.

Чуть раньше около двух десятков самых стойких горожан в сопровождении священнослужителей прошли крестным ходом от епархиального управления до собора.

На территории собора Управление МЧС РФ по Коми развернуло полевую кухню, где всем желающим предлагали согреться горячим чаем.

В полдень в Свято-Стефановский собор приехал начальник Главного управления МЧС России по Коми, генерал-майор внутренней службы Александр Князев. Вместе с другими прихожанами он побывал на Рождественском празднике.

В комментарии "Комиинформу" А. Князев сообщил, что по традиции в Рождественскую ночь все силы и средства Главного Управления МЧС РФ по Коми и его подразделений были приведены в повышенную готовность.

"Ночью наши сотрудники дежурили во всех храмах города, чтобы незамедлительно отреагировать при возникновении нестандартных ситуаций, - пояснил генерал-майор. – В республике сейчас установились аномально низкие температуры, чтобы прихожане могли согреться горячим чаем, мы развернули полевую кухню. Она будет работать до окончания всех праздничных мероприятий".

Напоследок А. Князев добавил, что за ночь в местах дежурства сотрудников ГУ МЧС РФ по Коми случаев обморожения зафиксировано не было.