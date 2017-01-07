Рождественский праздник прошел в Свято-Стефановском кафедральном соборе

7 января 2017 года, 15:23 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Свято-Стефановском кафедральном соборе сегодня в полдень прошел Рождественский праздник.

Не испугавшись сильных морозов, православные жители Сыктывкара собрались вокруг елки у Дома епископа, где специально для детей была подготовлена развлекательная программа с играми и развлечениями.

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Владыка Питирим поздравил собравшихся с Рождеством Христовым, после чего аниматоры принялись расшевеливать озябших зрителей.

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Чуть раньше около двух десятков самых стойких горожан в сопровождении священнослужителей прошли крестным ходом от епархиального управления до собора.

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На территории собора Управление МЧС РФ по Коми развернуло полевую кухню, где всем желающим предлагали согреться горячим чаем.

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В полдень в Свято-Стефановский собор приехал начальник Главного управления МЧС России по Коми, генерал-майор внутренней службы Александр Князев. Вместе с другими прихожанами он побывал на Рождественском празднике.

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В комментарии "Комиинформу" А. Князев сообщил, что по традиции в Рождественскую ночь все силы и средства Главного Управления МЧС РФ по Коми и его подразделений были приведены в повышенную готовность.

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"Ночью наши сотрудники дежурили во всех храмах города, чтобы незамедлительно отреагировать при возникновении нестандартных ситуаций, - пояснил генерал-майор. – В республике сейчас установились аномально низкие температуры, чтобы прихожане могли согреться горячим чаем, мы развернули полевую кухню. Она будет работать до окончания всех праздничных мероприятий".

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Напоследок А. Князев добавил, что за ночь в местах дежурства сотрудников ГУ МЧС РФ по Коми случаев обморожения зафиксировано не было.

Геня Джавршян
Ключевые слова: Свято-Стефановский кафедральный собор, Рождество Христово
Персоны: Питирим (в миру Волочков Павел Павлович)
Рубрика: Общество
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