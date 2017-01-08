Жители Коми в новогодние каникулы активно интересовались жизнью региона

8 января 2017 года, 16:22 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Посещаемость сайта информационного агентства "Комиинформ" в новогодние каникулы оказалась такой же высокой, как и в будни. Это значит, что жители республики активно интересуются жизнью региона и доверяют новостям, которые готовит редакция ИА.

Особый интерес у читателей вызвали такие актуальные новости, как пункты обогрева на трассах и погода. Традиционно активно читают информацию о ДТП, коммунальных авариях и пожарах.

Больше всего просмотров за неделю набрали новости о законах, которые вступили в силу в новом году, и о новорожденных 2017 года.

Новости для жителей Коми в новогодние праздники готовили шесть работников редакции, которые круглосуточно дежурили в социальных сетях и поддерживали связь с оперативными службами региона.

С журналистами вахту несли работники скорой помощи, сотрудники МЧС по Коми, пресс-службы администраций городов и районов, полиция и ГИБДД.

Юлия Николаева
Рубрика: Общество
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