Жители Коми в новогодние каникулы активно интересовались жизнью региона

Посещаемость сайта информационного агентства "Комиинформ" в новогодние каникулы оказалась такой же высокой, как и в будни. Это значит, что жители республики активно интересуются жизнью региона и доверяют новостям, которые готовит редакция ИА.

Особый интерес у читателей вызвали такие актуальные новости, как пункты обогрева на трассах и погода. Традиционно активно читают информацию о ДТП, коммунальных авариях и пожарах.

Больше всего просмотров за неделю набрали новости о законах, которые вступили в силу в новом году, и о новорожденных 2017 года.

Новости для жителей Коми в новогодние праздники готовили шесть работников редакции, которые круглосуточно дежурили в социальных сетях и поддерживали связь с оперативными службами региона.

С журналистами вахту несли работники скорой помощи, сотрудники МЧС по Коми, пресс-службы администраций городов и районов, полиция и ГИБДД.