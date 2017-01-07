Три улицы в Эжве остались без холодного водоснабжения
На водопроводе холодного водоснабжения в доме №45 по проспекту Бумажников в Эжве 7 января произошла утечка воды, сообщает администрация района.
До окончания работ будет отключена холодная вода по следующим адресам: Маяковского, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и Бумажников, 43/15. Остальные дома, располагающиеся вблизи порыва, могут находиться на пониженном давлении.
"Для устранения утечки задействованы все необходимые службы. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации!", - пояснили в администрации.
Сейчас температура воздуха в Эжвинском районе составляет минус 36 градусов.
Местные жители сообщают, что жители дома 4 по улице Юности, 4 с утра сидят без холодной воды. С крана идет только кипяток.
Юлия Николаева
Ключевые слова: утечка, трубы, отключение, вода
Рубрика: Происшествия
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