Три улицы в Эжве остались без холодного водоснабжения

На водопроводе холодного водоснабжения в доме №45 по проспекту Бумажников в Эжве 7 января произошла утечка воды, сообщает администрация района.

До окончания работ будет отключена холодная вода по следующим адресам: Маяковского, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и Бумажников, 43/15. Остальные дома, располагающиеся вблизи порыва, могут находиться на пониженном давлении.

"Для устранения утечки задействованы все необходимые службы. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации!", - пояснили в администрации.

Сейчас температура воздуха в Эжвинском районе составляет минус 36 градусов.

Местные жители сообщают, что жители дома 4 по улице Юности, 4 с утра сидят без холодной воды. С крана идет только кипяток.