Уже двое суток из Сыктывкара в Печору не может вылететь самолет

7 января 2017 года, 13:10 | Печора, Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Самолет рейса КО21 Сыктывкар – Печора компании "Комиавиатранс", который должен был вылететь еще днем 5 января, до сих пор не покинул аэропорт столицы Коми. Причина в морозной и безветренной погоде, установившейся в пункте назначения.

Уже несколько дней над северным городом висит дымка. Плохая видимость мешает безопасной посадке борта.

Напомним, 5 января самолет L-410 должен был вылететь в 13 часов. Сначала рейс два раза переносили на час. Затем объявили, что вылет будет совершен 7 января в 8 утра. С этого часа вылет несколько раз переносили. По последней информации, вылет запланирован на 13:10. На рейс было зарегистрировано семь пассажиров.

Также с 5 на 7 января по той же причине был перенесен рейс Сыктывкар – Инта. Сегодня, хоть и с трехчасовым опозданием, самолет вылетел в пункт назначения и благополучно приземлился в 11:48.

Илья Баканов
Ключевые слова: транспорт, самолеты, рейсы
Рубрика: Происшествия
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