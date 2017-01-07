Полицейские Сыктывкара в дни каникул посещают неблагополучные семьи

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Сыктывкару ежедневно в праздничные дни посещают семьи, состоящие на учете в полиции.

Комплекс мероприятий проводится в Сыктывкаре с 29 декабря и включает в себя несколько этапов. В предновогодние дни проведены рабочие встречи с администрациями, педагогическими коллективами учебных заведений по вопросам организации "трудных" подростков в период каникул. Организованы проверочные посещения новогодних праздничных мероприятий, дискотек при образовательных учреждениях. Совместно с представителями заинтересованных служб осуществлена проверка мест концентрации молодежи.

С целью предупреждения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в период зимних каникул также организованы целевые рейды по месту жительства несовершеннолетних.

Так, 5 января сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД Сыктывкара совместно с другими представителями субъектов профилактики посетили семьи пяти общеобразовательных учреждений: школ №7, 16, 33, 25 и 40.

Только в средней общеобразовательной школе №33 полицейские, учителя, соцработники и медики навестили 10 семей. Одна из семей, проживающая в однокомнатной квартире деревянного многоквартирного дома в местечке Лесозавод, состоит из мамы и четверых детей. Самому младшему ребенку нет и года, старшему 15 лет. Подросток попал в поле зрения правоохранителей за кражу. Сумма ущерба превысила три тысячи рублей, было возбуждено уголовное дело, в результате чего несовершеннолетнему было назначено 60 часов обязательных работ. На момент посещения полицейских вся семья находилась дома. Инспектор ОПДН Евгений Шатков побеседовал с матерью и напомнил ей об ответственности за воспитание детей.

В другой семье, которую посетили сотрудники, воспитывается трое детей. В отношении старшего ребенка молодая мама лишена родительских прав из-за злоупотребления спиртными напитками, ребенок находится на воспитании в госучреждении. Не так давно женщина родила и в настоящее время проживает в гражданском браке. У гражданского супруга также есть сын, который состоит на профилактическом учете. Женщина и ее семья находится под жестким контролем у инспектора, так как недавно в отношении нее был составлен протокол по сообщению от соседей. Она замечена в состоянии алкогольного опьянения с грудным ребенком на руках. В ходе общения сотрудники полиции поинтересовались у родителей, посещает ли старший ребенок школу, как проводит досуг и продолжает ли заниматься противоправными действиями. После разъяснительной беседы со взрослыми и подростком, члены комиссии проверили условия проживания и содержания детей.

В целом участники рейда обстановку, в которой проживают все дети, назвали стабильной, никаких отрицательных моментов замечено не было. Тем не менее, из поля зрения правоохранителей эти семьи не пропадут, и с ними будет продолжена дальнейшая реабилитационная работа.

Рейды в рамках профилактической операции "Каникулы" продлятся до 10 января, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми