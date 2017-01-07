В Сыктывкаре у 18-летней девушки вымогали деньги за интимные фото
В полицию Сыктывкара обратилась 18-летняя девушка с заявлением о вымогательстве.
Она сообщила, что неизвестный вымогает у нее деньги в размере 4 тысяч рублей.
В ходе проверки выяснилось, что девушка отправляла фотографии интимного характера своему молодому человеку. Позже его страница была взломана, и фотографии попали в руки третьих лиц.
За нераспространение информации злоумышленники потребовали денежные средства. Однако заявительница отказалась платить и обратилась в полицию.
По факту вымогательства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
МВД по Республике Коми рекомендует гражданам быть бдительными, воздержаться от сомнительных знакомств в социальных сетях и не выкладывать откровенные фотографии и видео в интернете. Ведь, как правило, шантаж после оплаты не заканчивается. Даже если потерпевший выполнит требование вымогателя, нет гарантии, что злоумышленник остановится. Ему ничего не мешает потребовать денег второй и третий раз.
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