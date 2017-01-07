Печорские пожарные отстояли хозяйственные постройки, дом спасти не удалось

7 января 2017 года, 12:20 | Печора
Фото: Виталий Ермалаев

Пожар в частном одноэтажном доме по улице Западная произошел сегодня 7 января в 8.52, сообщили "Комиинформу" в МЧС по Коми.

На момент прибытия первого подразделения в 9.00 жилая постройка была полностью объята пламенем, возникла угроза перекидывания пламени на сарай и гараж.

Пожарные отстояли хозяйственные постройки. В 9.30 пожар локализовали, в 10.02 устранили открытое горение.

Сейчас на месте продолжаются работы, устанавливаются причины произошедшего.

В ликвидации пожара приняли участие три автоцистерны и восемь человек личного состава.

Юлия Николаева
Ключевые слова: пожар, Печора, дом
Рубрика: Происшествия
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