Печорские пожарные отстояли хозяйственные постройки, дом спасти не удалось

Пожар в частном одноэтажном доме по улице Западная произошел сегодня 7 января в 8.52, сообщили "Комиинформу" в МЧС по Коми.

На момент прибытия первого подразделения в 9.00 жилая постройка была полностью объята пламенем, возникла угроза перекидывания пламени на сарай и гараж.

Пожарные отстояли хозяйственные постройки. В 9.30 пожар локализовали, в 10.02 устранили открытое горение.

Сейчас на месте продолжаются работы, устанавливаются причины произошедшего.

В ликвидации пожара приняли участие три автоцистерны и восемь человек личного состава.