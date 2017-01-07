В Сыктывдинском районе лесовоз опрокинулся в кювет

7 января 2017 года, 10:35 | Сыктывдинский
Фото УГИБДД МВД по Коми

КамАЗ, груженный лесом, опрокинулся в кювет в Сыктывдинском районе.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, ДТП произошло 6 января около 22:15.

31-летний водитель лесовоза двигался по автодороге Чебоксары-Сыктывкар со стороны Кирова в направлении Сыктывкара.

На 767 км дороги он не справился с рулевым управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

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В результате ДТП пострадал водитель большегруза. Он получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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О водителе известно, что в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался один раз по ч.4 ст.12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств).

Водительский стаж - с 2011 года.

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Дорожные условия на момент ДТП: темное время суток, дорога обработана ПГМ, ширина проезжей части – 7,9 м. Недостатков улично-дорожной сети не выявлено.

Ольга Белова
Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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