В Усинске машина скорой помощи попала в ДТП

6 января 2017 года, 20:20 | Воркута, Усинск
Фото УГИБДД МВД по Коми

На дорогах Коми 6 декабря произошло два ДТП, в которых пострадали люди.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, в Воркуте в 11:40 водитель 1993 г.р., управляя ВАЗ-2115, двигаясь по ул. Ленина, совершил наезд на пешехода. Девушка 1998 г.р. переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате девушка получила ушиб бедра. Не госпитализирована.

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Водитель в течение года к ответственности привлекался шесть раз, в том числе за управление авто с техническими неисправностями, за нарушение дорожной разметки или знаков. Водительский стаж - менее полутора лет.

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В Усинске в 11:30 произошло ДТП на ул. Парковая.

Водитель 1950 г.р., управляя автомобилем Volkswagen Golf, не выбрал небезопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся со автомобилем скорой помощи.

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В результате пострадала пассажир "скорой" 1963 года рождения, которая находилась в салоне на месте для пациентов. Женщина получила ушиб мягких тканей головы. Женщина госпитализирована.

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Виновник происшествия в течение года к административной ответственности не привлекался.

Светлана Быковская
Ключевые слова: ДТП, ГИБДД, Воркута, Усинск
Рубрика: Происшествия
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