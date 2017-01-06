Юные сыктывкарские ботаники получили в подарок на Новый год семена крымских дубов

6 января 2017 года, 19:35 |

Необычный подарок к Новому году получили воспитанники Центра экологического образования Сыктывкара. Из Крыма курьерской почтой им были доставлены семена коллекционных дубов. В роли Деда Мороза выступил Никитский ботанический сад, расположенный в Ялте.

Как рассказала "Комиинформу" педагог Центра экологического образования Галина Попова, планируется провести исследовательскую работу по выращиванию дубов южных видов в дендропарке. Сейчас в оранжерее растет только один из вечнозеленых видов - дуб каменный. Ему около семи лет.

Вообще дуб для Сыктывкара - довольно редкое растение. Сейчас в городе есть только несколько экземпляров дуба обыкновенного (черешчатого). В посылке от крымчан пришли желуди вечнозеленых и листопадных дубов пяти видов: австрийского ("турецкого"), ливанского, пушистого, каменного и пробкового.

Центр экологического образования очень признателен Никитскому ботаническому саду за такой подарок и обещает делиться фотографиями будущих питомцев, получивших прописку в Сыктывкаре.

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Светлана Быковская
Ключевые слова: экология, коми
Рубрика: Общество
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