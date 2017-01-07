Тысячи сыктывкарцев провели Рождественскую ночь в храмах

Православные отметили один из главных, наряду с Пасхой, праздников христианства - Рождество Христово. Около двух ночи в храмах республики завершились праздничные богослужения, начавшиеся накануне вечером. Те, кто не планировал провести ночь в храме, подходили к вертепам, в каждом приходе отличавшимся завидным разнообразием. Несмотря на нешуточный мороз, в вертепах хватало и взрослых, и детей, а от сотен свеч в снежных постройках было явно теплее, чем на улице.

Как отмечают опытные прихожане, несмотря на долгую службу, в ночь Рождества Христова четыре часа на ногах проносятся быстро: подошел к концу сорокадневный пост, и радость рождения Спасителя делает любые испытания незначительными. Во многих храмах сразу после службы приходы организуют чаепития, на которых впервые после Филиппова поста можно разговеться.

Сама же служба занимает много времени, поскольку, вопреки обыкновению, состоит из четырех частей: Великого Повечерия, Утрени, чтения Часов и собственно Божественной литургии, на которой таинство евхаристии (или Причащения Святых Христовых таин) стремятся совершить сотни верующих, подводя итог долгому посту и ожидания главного праздника - рождения Богочеловека. Кроме того, на утрене сотни прихожан выстраивается в очередь, чтобы, приложившись к иконе Рождества Христова, совершить елеопомазание.

Между частями службы священнослужители зачитывали поздравительные послания к православным Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и Архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима. Сам владыка служил этой ночью в нижнем приделе Свято-Стефановского кафедрального собора.

Несмотря на мороз, тысячи верующих провели эту ночь в храмах, добираясь до них на собственных машинах, такси и даже пешком. Традиционно задолго до начала служб наряды ГИБДД расставили у приходов посты, а сотрудники МВД на всякий случай проверили основные и запасные выходы из помещений. Однако праздник обошелся без ЧП.

Священнослужители этой ночью служили в белых праздничных одеждах, расписанных золотом. На прихожанках в большинстве также красовались светлые - в тон праздника - платки. Сама же служба напоминала Пасхальную: по благословению Патриарха во всех православных храмах в эту ночь богослужения совершались вплоть до "Отче наш" с открытыми вратами, чтобы прихожане могли видеть все торжественные приготовления в алтаре.

Праздничные ноты в службы вносили и рождественские елки, украшенные накануне праздника и переливающиеся всеми огнями. Лишь в один момент Великого Повечерия в храмах погасли все огни, и в полной темноте, при свете единственной свечи в руках диакона, совершалось чтение священных книг. Все остальное время храмы были пронизаны светом, праздничным пением и приподнятым настроением прихожан.

Сегодня утром в храмах пройдут праздничные службы. В Сыктывкаре 7 января с 11:30 до 12:00 состоится Крестный ход от Епархиального управления (ул. Бабушкина, 20) до Свято-Стефановского кафедрального собора (ул. Свободы, 60). После этого на территории собора пройдет Рождественский праздник.

С 8 января начинаются рождественские утренники в Белом зале Дома епископа.

В этот же день, в 14.00, в концертном зале администрации Сыктывкара пройдет фестиваль для детей из малообеспеченных семей, организованный фондом "Вифлеемская звезда".

***Расписание утренников в Белом зале Дома епископа:

8 января в 17.00 - для для воскресных школ и гостей из районов

9 января в 10.00 - для воспитанников детских садов и детей до 7 лет; в 12.30 и 15.00 - для детей старшего возраста

9 января в 10.00 - для детей старшего возраста

10 января в 12.30 и 15 00 - для детей старшего возраста.