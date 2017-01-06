В мэрии Воркуты обсудили ситуацию с теплоснабжением Воргашора и на Усинском водоводе

Ситуация с теплоснабжением Воргашора и на Усинском водоводе стала темой обсуждения на заседании рабочей группы КЧС, которое прошло сегодня, 6 января, в городской администрации.

Как ранее сообщал "Комиинформ", в Воргашоре проблемными остаются девять малозаселенных многоквартирных домов, где третий день ведутся работы по устранению последствий коммунальной аварии на теплопроводе, которая произошла 3 января.

К работам подключены дополнительные ремонтные бригады. Помощь оказывают специалисты ООО "УК ЖЭУ" под руководством Николая Вантуха, ООО "Воркутинские ТЭЦ" и МУП "СТС", сообщает пресс-служба мэрии.

Обсуждалась также ситуация на Усинском водоводе, на котором работы продолжаются более двух недель. По словам главного инженера с расширенными полномочиями ООО "Водоканал" Андрея Пащенко, в связи с низкой температурой воздуха (–35 –39 С) ситуация на проблемном участке одной из двух труб остается непростой. 7 января будет приниматься решение об осушении участка трубы диаметром 800 мм между 15 и 16 камерами. При потеплении 11 января аварийно-восстановительные работы будут продолжены.

Дежурные бригады продолжают проводить постоянное обследование проблемной части водовода. Водоснабжение города осуществляется в штатном режиме через резервную трубу диаметром 1000 мм.

Между тем стало известно, что исполняющий обязанности временного управляющего ООО "Водоканал" (утвержден Арбитражным судом РК в августе 2016 года) на данный момент в Воркуте так и не появился. Согласно его приказу с предприятия был уволен предыдущий директор Вадим Профатилов, который не вернулся в город после отпуска летом 2016 года. Новый временный управляющий без приставки и.о. будет утвержден в конце января. Ресурсоснабжающее предприятие находится в процедуре банкротства, введено внешнее наблюдение.