В экологическом рейтинге регионов Коми занимает достойную позицию
Общероссийская Общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала очередной "Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации" по итогам 2016 года. Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона четырежды в год.
В десятку лидеров рейтинга вошли: Тамбовская область (с большим отрывом возглавляет его), Республика Алтай и Алтайский край, Ульяновская и Белгородская области, Республика Чувашия, Москва, Чукотский АО, Тюменская и Курская области.
"Экологический рейтинг" замыкает следующая десятка отстающих регионов. На последнем месте находится Челябинская область, с ней рядом: Свердловская, Ленинградская, Тверская, Оренбургская, Московская, Иркутская области, Республика Бурятия, Курганская область и Еврейская АО также в десятке анти-лидеров экологического рейтинга.
Коми в рейтинге занимает 21-ю позицию. По сравнению с предыдущим рейтингом республика потеряла один пункт.
В ходе подготовки "Экологического рейтинга" используется не только официальная статистическая информация, доклады надзорных органов, сообщения в СМИ и сводки МЧС, но также работа "в полях" экологов по исследованию проб воздуха, воды, почвы и т.д.
Решением экспертного совета "Зеленого патруля" подведены следующие экологические итоги 2016 года:
1. Самое позитивное экологическое событие 2016 года: "Введение в России запрета на продажу моторного топлива ниже экологического класса "Евро-5";
2. Самое негативное экологическое событие года: "Отсрочка на два года решения проблемы с переработкой твердых коммунальных отходов в России";
3. Персона 2016 года в сфере экологии: "В.О. Потанин, генеральный директор "Норникеля", за закрытие никелевого завода в Норильске и последовательную экологическую модернизацию производства";
4. Антиперсона 2016 года в сфере экологии экспертным Советом "Зеленого патруля" однозначно не определена. Рассматривались возможные кандидаты: губернатор Нижегородской области (за нерешенность проблем Игумновского полигона, "Черной дыры" и "Белого моря"), владельцы завода "Красный Октябрь" в городе-герое Волгограде (за систематические выбросы загрязняющих веществ в черте города), губернатор Иркутской области (за отсутствие практических результатов в переработке накопленных отходов Байкальского ЦБК), руководители некоторых региональных прокуратур (за отсутствие реальных "посадок" по серьезным экологическим преступлениям) и т.д. К единогласному решению экспертный Совет не пришел.
Итоговый экологический рейтинг субъектов Российской Федерации за 2016 г.
|
№
|
Динамика рейтинга
|
Субъект РФ
|
Природо-
охранный
индекс
|
Промышленно-экологический индекс
|
Социально-экологический индекс
|
Сводный
экологический
индекс
|
1
|
-
|
67/33
|
55/45
|
73/27
|
66/34
|
2
|
-
|
Республика Алтай
|
66/34
|
38/62
|
67/33
|
58/42
|
3
|
-
|
Алтайский край
|
56/44
|
43/57
|
70/30
|
57/43
|
4
|
-
|
Ульяновская область
|
54/46
|
47/53
|
62/38
|
55/45
|
5
|
-
|
Белгородская область
|
43/57
|
50/50
|
69/31
|
55/45
|
6
|
-
|
Чувашская Республика
|
49/51
|
35/65
|
73/27
|
55/45
|
7
|
+2
|
Москва
|
29/71
|
49/51
|
73/27
|
55/45
|
8
|
-1
|
Чукотский АО
|
47/53
|
52/48
|
62/38
|
54/46
|
9
|
+1
|
Тюменская область
|
41/59
|
45/55
|
69/31
|
53/47
|
10
|
-2
|
Курская область
|
60/40
|
37/63
|
61/39
|
53/47
|
11
|
-
|
Ростовская область
|
37/63
|
49/51
|
68/32
|
53/47
|
12
|
+5
|
Санкт-Петербург
|
31/69
|
48/52
|
70/30
|
52/48
|
13
|
-
|
Магаданская область
|
70/30
|
32/68
|
53/47
|
51/49
|
14
|
+1
|
Смоленская область
|
41/59
|
52/48
|
60/40
|
51/49
|
15
|
-3
|
Мурманская область
|
49/51
|
45/55
|
59/41
|
51/49
|
16
|
-2
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
72/28
|
34/66
|
48/52
|
51/49
|
17
|
-1
|
39/61
|
47/53
|
62/38
|
50/50
|
18
|
+10
|
Пермский край
|
39/61
|
48/52
|
59/41
|
50/50
|
19
|
-1
|
Орловская область
|
41/59
|
30/70
|
74/26
|
50/50
|
20
|
-1
|
Краснодарский край
|
41/59
|
42/58
|
61/39
|
50/50
|
21
|
-1
|
Республика Коми
|
50/50
|
34/66
|
62/38
|
50/50
|
22
|
+3
|
Калужская область
|
36/64
|
40/60
|
67/33
|
49/51
|
23
|
-1
|
Архангельская область
|
37/63
|
52/48
|
58/42
|
49/51
|
24
|
-
|
Камчатский край
|
61/39
|
37/63
|
47/53
|
49/51
|
25
|
-4
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
73/27
|
16/84
|
56/44
|
49/51
|
26
|
-3
|
Республика Карелия
|
52/48
|
46/54
|
48/52
|
49/51
|
27
|
+5
|
Удмуртская Республика
|
42/58
|
35/65
|
65/35
|
49/51
|
28
|
+8
|
Вологодская область
|
34/66
|
49/51
|
60/40
|
49/51
|
29
|
-3
|
Воронежская область
|
43/57
|
29/71
|
67/33
|
49/51
|
30
|
-1
|
Кемеровская область
|
41/59
|
39/61
|
63/37
|
49/51
|
31
|
+6
|
Ставропольский край
|
54/46
|
40/60
|
51/49
|
49/51
|
32
|
-1
|
Ямало-Ненецкий АО
|
33/67
|
46/54
|
63/37
|
48/52
|
33
|
-6
|
Ярославская область
|
36/64
|
57/43
|
52/48
|
48/52
|
34
|
-4
|
Пензенская область
|
43/57
|
39/61
|
61/39
|
48/52
|
35
|
-
|
Костромская область
|
60/40
|
39/61
|
45/55
|
48/52
|
36
|
+3
|
Липецкая область
|
43/57
|
31/69
|
66/34
|
48/52
|
37
|
-4
|
Новосибирская область
|
38/62
|
45/55
|
58/42
|
48/52
|
38
|
-4
|
Ненецкий АО
|
52/48
|
27/73
|
62/38
|
48/52
|
39
|
-1
|
Чеченская Республика
|
47/53
|
29/71
|
63/37
|
47/53
|
40
|
+1
|
Рязанская область
|
44/56
|
38/62
|
57/43
|
47/53
|
41
|
-1
|
Самарская область
|
28/72
|
48/52
|
60/40
|
47/53
|
42
|
+2
|
Республика Ингушетия
|
69/31
|
18/82
|
52/48
|
47/53
|
43
|
-1
|
Республика Татарстан
|
32/68
|
33/67
|
67/33
|
46/54
|
44
|
-1
|
Республика Хакасия
|
46/54
|
37/63
|
54/46
|
46/54
|
45
|
+1
|
Владимирская область
|
48/52
|
28/72
|
58/42
|
46/54
|
46
|
+1
|
Омская область
|
52/48
|
34/66
|
50/50
|
46/54
|
47
|
+1
|
Республика Дагестан
|
50/50
|
24/76
|
59/41
|
46/54
|
48
|
-3
|
44/56
|
25/75
|
61/39
|
45/55
|
49
|
+1
|
Волгоградская область
|
38/62
|
29/71
|
63/37
|
45/55
|
50
|
+1
|
Псковская область
|
48/52
|
42/58
|
44/56
|
45/55
|
51
|
-2
|
Кировская область
|
33/67
|
42/58
|
55/45
|
45/55
|
52
|
+1
|
Приморский край
|
44/56
|
40/60
|
47/53
|
44/56
|
53
|
+1
|
Новгородская область
|
37/63
|
32/68
|
60/40
|
44/56
|
54
|
-2
|
Астраханская область
|
36/64
|
38/62
|
55/45
|
44/56
|
55
|
-
|
Республика Тыва
|
61/39
|
13/87
|
55/45
|
43/57
|
56
|
+6
|
Саратовская область
|
39/61
|
30/70
|
54/46
|
43/57
|
57
|
+1
|
Республика Марий Эл
|
45/55
|
31/69
|
52/48
|
43/57
|
58
|
-1
|
Республика Адыгея
|
69/31
|
20/80
|
40/60
|
43/57
|
59
|
-3
|
Калининградская область
|
37/63
|
33/67
|
56/44
|
43/57
|
60
|
-
|
Хабаровский край
|
52/48
|
28/72
|
47/53
|
43/57
|
61
|
-
|
Республика Крым
|
41/59
|
23/77
|
59/41
|
43/57
|
62
|
-3
|
Республика Башкортостан
|
29/71
|
38/62
|
58/42
|
43/57
|
63
|
-
|
Сахалинская область
|
53/47
|
29/71
|
44/56
|
42/58
|
64
|
-
|
Республика Мордовия
|
36/64
|
34/66
|
55/45
|
42/58
|
65
|
+1
|
Республика Калмыкия
|
52/48
|
30/70
|
41/69
|
41/59
|
66
|
+1
|
Красноярский край
|
34/66
|
38/62
|
50/50
|
41/59
|
67
|
+6
|
Республика Саха (Якутия)
|
57/43
|
32/68
|
35/65
|
41/59
|
68
|
-
|
Забайкальский край
|
49/51
|
22/78
|
48/52
|
41/59
|
69
|
-4
|
Брянская область
|
35/65
|
27/73
|
56/44
|
41/59
|
70
|
+4
|
Тульская область
|
30/70
|
24/76
|
62/38
|
41/59
|
71
|
+5
|
Ханты-Мансийский АО
|
28/72
|
20/80
|
65/35
|
40/60
|
72
|
-3
|
Нижегородская область
|
29/71
|
32/68
|
55/45
|
40/60
|
73
|
-2
|
Севастополь
|
49/51
|
29/71
|
44/56
|
40/60
|
74
|
+6
|
Северная Осетия-Алания
|
48/52
|
24/76
|
48/52
|
40/60
|
75
|
-5
|
Амурская область
|
50/50
|
36/64
|
34/66
|
40/60
|
76
|
-1
|
Еврейская АО
|
72/28
|
12/88
|
35/65
|
40/60
|
77
|
-5
|
Курганская область
|
34/66
|
26/74
|
56/44
|
40/60
|
78
|
+1
|
Республика Бурятия
|
38/62
|
24/76
|
53/47
|
40/60
|
79
|
-2
|
Иркутская область
|
23/77
|
37/63
|
55/45
|
40/60
|
80
|
-2
|
Московская область
|
25/75
|
22/78
|
67/33
|
39/61
|
81
|
+1
|
Оренбургская область
|
27/73
|
27/73
|
60/40
|
39/61
|
82
|
-1
|
Тверская область
|
43/57
|
24/76
|
49/51
|
39/61
|
83
|
-
|
Ленинградская область
|
22/78
|
25/75
|
62/38
|
37/63
|
84
|
-
|
Свердловская область
|
31/69
|
33/67
|
44/56
|
36/64
|
85
|
-
|
Челябинская область
|
16/84
|
37/63
|
48/52
|
35/65
- 0
- 0
- 0
- 0
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