В экологическом рейтинге регионов Коми занимает достойную позицию

Общероссийская Общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала очередной "Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации" по итогам 2016 года. Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона четырежды в год.

В десятку лидеров рейтинга вошли: Тамбовская область (с большим отрывом возглавляет его), Республика Алтай и Алтайский край, Ульяновская и Белгородская области, Республика Чувашия, Москва, Чукотский АО, Тюменская и Курская области.

"Экологический рейтинг" замыкает следующая десятка отстающих регионов. На последнем месте находится Челябинская область, с ней рядом: Свердловская, Ленинградская, Тверская, Оренбургская, Московская, Иркутская области, Республика Бурятия, Курганская область и Еврейская АО также в десятке анти-лидеров экологического рейтинга.

Коми в рейтинге занимает 21-ю позицию. По сравнению с предыдущим рейтингом республика потеряла один пункт.

В ходе подготовки "Экологического рейтинга" используется не только официальная статистическая информация, доклады надзорных органов, сообщения в СМИ и сводки МЧС, но также работа "в полях" экологов по исследованию проб воздуха, воды, почвы и т.д.

Решением экспертного совета "Зеленого патруля" подведены следующие экологические итоги 2016 года:

1. Самое позитивное экологическое событие 2016 года: "Введение в России запрета на продажу моторного топлива ниже экологического класса "Евро-5";

2. Самое негативное экологическое событие года: "Отсрочка на два года решения проблемы с переработкой твердых коммунальных отходов в России";

3. Персона 2016 года в сфере экологии: "В.О. Потанин, генеральный директор "Норникеля", за закрытие никелевого завода в Норильске и последовательную экологическую модернизацию производства";

4. Антиперсона 2016 года в сфере экологии экспертным Советом "Зеленого патруля" однозначно не определена. Рассматривались возможные кандидаты: губернатор Нижегородской области (за нерешенность проблем Игумновского полигона, "Черной дыры" и "Белого моря"), владельцы завода "Красный Октябрь" в городе-герое Волгограде (за систематические выбросы загрязняющих веществ в черте города), губернатор Иркутской области (за отсутствие практических результатов в переработке накопленных отходов Байкальского ЦБК), руководители некоторых региональных прокуратур (за отсутствие реальных "посадок" по серьезным экологическим преступлениям) и т.д. К единогласному решению экспертный Совет не пришел.

Итоговый экологический рейтинг субъектов Российской Федерации за 2016 г.