В экологическом рейтинге регионов Коми занимает достойную позицию

6 января 2017 года, 16:59 |
Фото из архива КИ

Общероссийская Общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала очередной "Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации" по итогам 2016 года. Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона четырежды в год.

В десятку лидеров рейтинга вошли: Тамбовская область (с большим отрывом возглавляет его), Республика Алтай и Алтайский край, Ульяновская и Белгородская области, Республика Чувашия, Москва, Чукотский АО, Тюменская и Курская области.

"Экологический рейтинг" замыкает следующая десятка отстающих регионов. На последнем месте находится Челябинская область, с ней рядом: Свердловская, Ленинградская, Тверская, Оренбургская, Московская, Иркутская области, Республика Бурятия, Курганская область и Еврейская АО также в десятке анти-лидеров экологического рейтинга.

Коми в рейтинге занимает 21-ю позицию. По сравнению с предыдущим рейтингом республика потеряла один пункт.

В ходе подготовки "Экологического рейтинга" используется не только официальная статистическая информация, доклады надзорных органов, сообщения в СМИ и сводки МЧС, но также работа "в полях" экологов по исследованию проб воздуха, воды, почвы и т.д.

Решением экспертного совета "Зеленого патруля" подведены следующие экологические итоги 2016 года:

1. Самое позитивное экологическое событие 2016 года: "Введение в России запрета на продажу моторного топлива ниже экологического класса "Евро-5";

2. Самое негативное экологическое событие года: "Отсрочка на два года решения проблемы с переработкой твердых коммунальных отходов в России";

3. Персона 2016 года в сфере экологии: "В.О. Потанин, генеральный директор "Норникеля", за закрытие никелевого завода в Норильске и последовательную экологическую модернизацию производства";

4. Антиперсона 2016 года в сфере экологии экспертным Советом "Зеленого патруля" однозначно не определена. Рассматривались возможные кандидаты: губернатор Нижегородской области (за нерешенность проблем Игумновского полигона, "Черной дыры" и "Белого моря"), владельцы завода "Красный Октябрь" в городе-герое Волгограде (за систематические выбросы загрязняющих веществ в черте города), губернатор Иркутской области (за отсутствие практических результатов в переработке накопленных отходов Байкальского ЦБК), руководители некоторых региональных прокуратур (за отсутствие реальных "посадок" по серьезным экологическим преступлениям) и т.д. К единогласному решению экспертный Совет не пришел.

Итоговый экологический рейтинг субъектов Российской Федерации за 2016 г.

Динамика рейтинга

Субъект РФ

Природо-

охранный

индекс

Промышленно-экологический индекс

Социально-экологический индекс

Сводный

экологический

индекс

1

-

Тамбовская область

67/33

55/45

73/27

66/34

2

-

Республика Алтай

66/34

38/62

67/33

58/42

3

-

Алтайский край

56/44

43/57

70/30

57/43

4

-

Ульяновская область

54/46

47/53

62/38

55/45

5

-

Белгородская область

43/57

50/50

69/31

55/45

6

-

Чувашская Республика

49/51

35/65

73/27

55/45

7

+2

Москва

29/71

49/51

73/27

55/45

8

-1

Чукотский АО

47/53

52/48

62/38

54/46

9

+1

Тюменская область

41/59

45/55

69/31

53/47

10

-2

Курская область

60/40

37/63

61/39

53/47

11

-

Ростовская область

37/63

49/51

68/32

53/47

12

+5

Санкт-Петербург

31/69

48/52

70/30

52/48

13

-

Магаданская область

70/30

32/68

53/47

51/49

14

+1

Смоленская область

41/59

52/48

60/40

51/49

15

-3

Мурманская область

49/51

45/55

59/41

51/49

16

-2

Карачаево-Черкесская Республика

72/28

34/66

48/52

51/49

17

-1

Томская область

39/61

47/53

62/38

50/50

18

+10

Пермский край

39/61

48/52

59/41

50/50

19

-1

Орловская область

41/59

30/70

74/26

50/50

20

-1

Краснодарский край

41/59

42/58

61/39

50/50

21

-1

Республика Коми

50/50

34/66

62/38

50/50

22

+3

Калужская область

36/64

40/60

67/33

49/51

23

-1

Архангельская область

37/63

52/48

58/42

49/51

24

-

Камчатский край

61/39

37/63

47/53

49/51

25

-4

Кабардино-Балкарская Республика

73/27

16/84

56/44

49/51

26

-3

Республика Карелия

52/48

46/54

48/52

49/51

27

+5

Удмуртская Республика

42/58

35/65

65/35

49/51

28

+8

Вологодская область

34/66

49/51

60/40

49/51

29

-3

Воронежская область

43/57

29/71

67/33

49/51

30

-1

Кемеровская область

41/59

39/61

63/37

49/51

31

+6

Ставропольский край

54/46

40/60

51/49

49/51

32

-1

Ямало-Ненецкий АО

33/67

46/54

63/37

48/52

33

-6

Ярославская область

36/64

57/43

52/48

48/52

34

-4

Пензенская область

43/57

39/61

61/39

48/52

35

-

Костромская область

60/40

39/61

45/55

48/52

36

+3

Липецкая область

43/57

31/69

66/34

48/52

37

-4

Новосибирская область

38/62

45/55

58/42

48/52

38

-4

Ненецкий АО

52/48

27/73

62/38

48/52

39

-1

Чеченская Республика

47/53

29/71

63/37

47/53

40

+1

Рязанская область

44/56

38/62

57/43

47/53

41

-1

Самарская область

28/72

48/52

60/40

47/53

42

+2

Республика Ингушетия

69/31

18/82

52/48

47/53

43

-1

Республика Татарстан

32/68

33/67

67/33

46/54

44

-1

Республика Хакасия

46/54

37/63

54/46

46/54

45

+1

Владимирская область

48/52

28/72

58/42

46/54

46

+1

Омская область

52/48

34/66

50/50

46/54

47

+1

Республика Дагестан

50/50

24/76

59/41

46/54

48

-3

Ивановская область

44/56

25/75

61/39

45/55

49

+1

Волгоградская область

38/62

29/71

63/37

45/55

50

+1

Псковская область

48/52

42/58

44/56

45/55

51

-2

Кировская область

33/67

42/58

55/45

45/55

52

+1

Приморский край

44/56

40/60

47/53

44/56

53

+1

Новгородская область

37/63

32/68

60/40

44/56

54

-2

Астраханская область

36/64

38/62

55/45

44/56

55

-

Республика Тыва

61/39

13/87

55/45

43/57

56

+6

Саратовская область

39/61

30/70

54/46

43/57

57

+1

Республика Марий Эл

45/55

31/69

52/48

43/57

58

-1

Республика Адыгея

69/31

20/80

40/60

43/57

59

-3

Калининградская область

37/63

33/67

56/44

43/57

60

-

Хабаровский край

52/48

28/72

47/53

43/57

61

-

Республика Крым

41/59

23/77

59/41

43/57

62

-3

Республика Башкортостан

29/71

38/62

58/42

43/57

63

-

Сахалинская область

53/47

29/71

44/56

42/58

64

-

Республика Мордовия

36/64

34/66

55/45

42/58

65

+1

Республика Калмыкия

52/48

30/70

41/69

41/59

66

+1

Красноярский край

34/66

38/62

50/50

41/59

67

+6

Республика Саха (Якутия)

57/43

32/68

35/65

41/59

68

-

Забайкальский край

49/51

22/78

48/52

41/59

69

-4

Брянская область

35/65

27/73

56/44

41/59

70

+4

Тульская область

30/70

24/76

62/38

41/59

71

+5

Ханты-Мансийский АО

28/72

20/80

65/35

40/60

72

-3

Нижегородская область

29/71

32/68

55/45

40/60

73

-2

Севастополь

49/51

29/71

44/56

40/60

74

+6

Северная Осетия-Алания

48/52

24/76

48/52

40/60

75

-5

Амурская область

50/50

36/64

34/66

40/60

76

-1

Еврейская АО

72/28

12/88

35/65

40/60

77

-5

Курганская область

34/66

26/74

56/44

40/60

78

+1

Республика Бурятия

38/62

24/76

53/47

40/60

79

-2

Иркутская область

23/77

37/63

55/45

40/60

80

-2

Московская область

25/75

22/78

67/33

39/61

81

+1

Оренбургская область

27/73

27/73

60/40

39/61

82

-1

Тверская область

43/57

24/76

49/51

39/61

83

-

Ленинградская область

22/78

25/75

62/38

37/63

84

-

Свердловская область

31/69

33/67

44/56

36/64

85

-

Челябинская область

16/84

37/63

48/52

35/65
Светлана Быковская
Ключевые слова: экология, рейтинг, коми
Рубрика: Экология
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