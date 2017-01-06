В рождественскую ночь во всех храмах в Коми будут дежурить сотрудники МЧС

В Рождественскую ночь во всех храмах и церквях будут проходить праздничные службы. В Коми торжественные религиозные мероприятия пройдут на 71 объекте.

С целью обеспечения мер пожарной безопасности на всех этих объектах будет организовано дежурство сотрудников государственной противопожарной службы. Дежурство будет осуществляться до самого окончания праздничной службы.

Спасатели напоминают простые правила безопасности во время рождественской службы:

- следует быть осторожными при зажжении свечей, не спешить, избегать толкотни

- женщинам рекомендуется аккуратно убрать волосы под платок, уменьшая риск попадания на них огня свечи при поклоне

- не следует зажигать в руках вместо свечей легковоспламеняющиеся предметы, спички и зажигалки

- следует внимательно следить за детьми, чтобы они не разместили горящую свечу рядом с одеждой

- придя домой, поставьте зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов

- в случае возникновения возгорания немедленно сообщите об этом по телефону единой службы спасения 112 или по телефону 01.

Соблюдение всех требований пожарной безопасности – залог того, что светлый праздник православного Рождества не будет омрачён никакими происшествиями.





