Архиепископ Питирим поздравляет жителей Республики Коми с наступающим Рождеством Христовым

Церковь готовится отпраздновать один из главных христианских праздников, повлиявших на весь ход истории. В 22 часа в храмах и приходах Республики Коми начнутся праздничные ночные богослужения. "Комиинформ" публикует Рождественское послание Архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима к землякам.

"Веселитеся праведнии, небеса радуйтеся, взыграйте горы, Христу рождшуся: Дева седит херувимом подобящися, носящи в недрех Бога Слова воплощенна: пастырие Рожденному дивятся: волсви Владыце дары приносят: ангели воспевающе глаголют: непостижиме Господи, слава Тебе".

Стихира на хвалитех праздника Рождества Христова

Дорогие о Господе пастыри, диаконский и монашествующий чин, благочестивые миряне – верные чада нашей Сыктывкарской епархии, все жители Коми-Зырянского края!

Сердечно поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова, а также с престольным праздником придела Кафедрального собора и храма нашего Епархиального управления! Искренне поздравляю с праздником Того, Кто стал Путеводной Звездой в виде Воплощенного Бога, ведущего нас за Собой, Сына Божьего, давшего нам возможность обращаться к Богу как Отцу. Не всегда имя Бога могло быть произнесено вслух, но сегодня мы можем исповедовать Истинного Бога, называя Его Отцом, и Сыном, и Святым Духом. И это не сказка, ведь реально в нашем земном мире есть место Рождества Христова, ясли, Матерь Божия, и множество исторических личностей, явившихся свидетелями Рождества Богомладенца.

Миллиарды людей на Земле верят в Господа нашего Иисуса Христа, как и мы, стоящие сегодня в храме, являясь поклонниками Его Рождества. Родившийся Вочеловечившийся Бог озаряет наш путь жизни собственным примером. И это очень важно в наше сложное и неспокойное время, время распространения человеческих пороков - наркомании, алкоголизма, убийства неродившихся еще на свет младенцев, возрастающего числа различных преступлений. Те, кто следует за Христом, являют яркий пример мужества, праведности, милосердия, сострадания, добровольчества в реабилитации наркозависимых, заботы о сиротах и болящих, участия в других сферах социального служения.

Христос вополощенный показывает нам образ правильного поведения, кротости и воздержания, смирения и незлобия, терпения в семейной жизни, воспитании детей и внуков на основании принципов, изложенных в Евангелии рождающегося ныне Христа. Надо сердцем принимать Господа и не впадать в заблуждения и расколы, не уходить от Матери-Церкви и жить во Христе и со Христом.А "Духа Божия узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога…" (1Иоан.4:2,3).

Прошедший год стал для нашей епархии исполненным торжественных и радостных событий - визит Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в стольный град Сыктывкар, рождение новой Сыктывкарской епархии, появление долгожданного титула Правящего архиерея как архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского, начало строительства звонницы Свято-Стефановского Кафедрального Собора, возрождение духовной поэзии и современной православной песни, появление целой плеяды новых талантливых поэтов и композиторов, строительство и освящение сельских и городских храмов, проведение епархиальных спортивных мероприятий, школы звонарей и фестиваля колокольного звона, регионального этапа Международных Рождественских чтений и первых Парламентских встреч в Государственном Совете Республики Коми. Все эти разнообразные события говорят об укреплении Православия на нашей Зырянской земле, и мы сыновне паки и паки благодарим Его Святейшество Патриарха Кирилла за молитвы и попечение о жителях нашего благодатного Северного края.

Будем же и мы молиться Богомладенцу Иисусу Христу о благополучии нашей земной Отчизны, и о спасении всех в ней живущих. Святитель Симеон Солунский так нас научает правильной молитве: "Сия божественная молитва, состоящая в призвании Спасителя есть следующая: "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя". Она есть и молитва, и обет, и исповедание веры, – Духа Святого и божественных даров подательница, сердца очищение, бесов изгнание, Иисуса Христа вселение, духовных разумений и божественных помыслов источник, грехов отпущение, душ и телес врачевательница, божественного просвещения подательница, милости Божией кладезь, откровения тайн Божиих ходатаица, единая спасительница, яко имя Спасителя нашего Бога в себе носящая, – имя Иисуса Христа Сына Божия, на нас названное. "И несть иного имене под небесем, о немже подобает спасться нам" (Деян. 4:12). Призывание сие есть и молитва, потому что сим испрашиваем мы милости Божией…".

Возлюбленные во Христе отцы, братия и сестры! Поздравляю еще раз всех вас с праздником Новолетия и Рождества Христова! Пусть Свет Вифлеемской звезды ярко освещает всю нашу жизнь во Христе и со Христом, пусть на этом пути мы еще более утвердимся в Вере, Надежде и Любви. Желаю вам здравия и мира, радости духовной, а в грядущем лете Господнем созидательных трудов, умножения талантов и духовных дарований!

Пусть Божие благословение Христа, ныне родившегося в Вифлеемском вертепе, пребывает со всеми нами, укрепляя в трудном жизненном пути!

ПИТИРИМ,

архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский

Рождество Христово

2017 г.

г. Сыктывкар