В Воргашоре продолжаются работы по ликвидации последствий коммунальной аварии

6 января 2017 года, 11:40 | Воркута
Фото ВК

В Воркуте в Воргашоре продолжаются работы по ликвидации последствий коммунальной аварии, которая произошла 3 января.

Напомним, 3 января в 12:45 была обнаружена утечка на прямом трубопроводе Воркутинской ТЭЦ-2. Диагностика места утечки осложнялась сильным парением в условиях низкой температуры: столбик термометра в Воркуте опускался до - 38. Восстановительные работы на поврежденном трубопроводе были устранены 4 января.

Как сообщил "Комиинформу" мэр Воркуты Игорь Гурьев, сегодня в ряде домов продолжаются работы по восстановлению полноценного отопления.

Проблемными являются девять малозаселенных многоквартирных домов в конце поселка, где произошло завоздушивание системы по некоторым стоякам.

"Управляющая компания, по-видимому, не оценила свои возможности и оперативно не устранила завоздушивание. Если бы в тот же день было заявлено, что не хватает людей, можно было бы принять меры", - заметил Гурьев.

По его словам, ремонтники на месте работают круглосуточно. Дополнительно в ночную смену привлечены ремонтные бригады от Воркутинских ТЭЦ, МУП СТС и УК. Проводится поквартирный обход домов. Администрация готова предоставить людям маневренный фонд жилья до устранения ситуации, однако пока ни один человек не согласился. Воргашорцы спасаются либо обогревателями, либо пережидают у соседей.

Всего на устранении последствий аварии сегодня задействовано почти три десятка специалистов.

Светлана Быковская
Ключевые слова: коми, ЖКХ, Воркута
Рубрика: Происшествия
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