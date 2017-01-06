Православные отмечают Рождественский сочельник

Православные Коми и всего Земного шара вступили в последний перед Рождеством Христовым день Рождественского, или Филиппова поста. Напомним, один из четырех постов христианского годового цикла начался 28 ноября и являлся нестрогим: на протяжении всех сорока дней, за исключением среды и пятницы, разрешалось вкушать рыбу.

Однако Рождественский сочельник является самым строгим постным днем. "До первой звезды нельзя", - отвечают в этот день особо строго постящиеся на предложение пищи. Звезда символизирует свечу, которую выносят в центр храма после богослужения, в сочельник, и первый раз поется тропарь Рождества Христова. То есть скоро уже начинается праздник. И до этой первой звезды ничего не разрешалось есть, а после этого разрешалось вкушать только сочиво - блюдо из пшена и сухофруктов, поэтому и называется сочельник.

Пост, как поясняют священнослужители, - это некий путь, ведущий нас к празднику. И когда остается всего несколько дней до самого события, человек замирает. Он старается отказаться от всего привычного - от вкусной пищи, развлечений, любимого сериала вечером - и готовится целиком и полностью, сосредотачивается, чтобы не упустить важный момент. Потому что если человек рассеян, то Рождество может промчаться мимо, и он даже не заметит. И поэтому человек максимально сосредотачивается.

В 22 часа в храмах и приходах республики начнутся праздничные Рождественские богослужения. 7 января в городах пройдут крестные ходы и концерты, посвященные празднику. Воскресные школы приходов готовят для общины Рождественские утренники.

В Сыктывкаре 7 января с 11:30 до 12:00 состоится Крестный ход от Епархиального управления (ул. Бабушкина, 20) до Свято-Стефановского кафедрального собора (ул. Свободы, 60). После этого на территории собора пройдет Рождественский праздник.

С 8 января начинаются рождественские утренники в Белом зале Дома епископа. "Ждем коллективные заявки от школ города и прихожан. Будем рады видеть детей на сказочном празднике Рождества Христова", - добавил отец Филипп.

В этот же день, в 14.00, в концертном зале администрации Сыктывкара пройдет фестиваль для детей из малообеспеченных семей, организованный фондом "Вифлеемская звезда".

***Расписание утренников в Белом зале Дома епископа:

8 января в 17.00 - для для воскресных школ и гостей из районов

9 января в 10.00 - для воспитанников детских садов и детей до 7 лет; в 12.30 и 15.00 - для детей старшего возраста

9 января в 10.00 - для детей старшего возраста

10 января в 12.30 и 15 00 - для детей старшего возраста.