За сутки в Коми произошло пять пожаров, погибших и пострадавших нет. В двух случаях возгорания произошли на автомобильном транспорте, сообщает ГУ МЧС по Коми.

5 января 09.32 в пожарно-спасательную службу Усть-Цилемского района поступило сообщение о пожаре в деревне Рочево Усть-Цилемского района. В 11.57 пожар был ликвидирован. В результате нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования повреждены хозяйственные постройки, сгорел ВАЗ-2107.

В Воркуте в результате пожара поврежден моторный отсек и кабина грузового автомобиля ГАЗ-3307. Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу 5 января в 10.19. В 10.32 пожар был полностью ликвидирован.

В Усинске горел ВАЗ-21099. В пожарно-спасательную службу сообщение поступило 5 января в 19.28. В 19.35 возгорание было ликвидировано. В результате пожара поврежден моторный отсек. Предварительная причина обоих пожаров – неисправность системы механических узлов транспортного средства.

Главное управление МЧС России по Коми напоминает, что в условиях низких температур не рекомендуется использовать для обогрева двигателя открытые источники огня, для утепления моторного отсека необходимо использовать негорючие утеплители, электрооборудование для автозапуска и прогрева двигателя использовать только сертифицированные.