Самой холодной Рождественская ночь будет в Печоре и Инте

В этом году по прогнозам синоптиков самым морозным станет Рождество в Печоре и Инте, где столбик термометра окажется на отметке минус 45-47С.

Прогнозируется, что только на два градуса теплее будет в Усинске и Усть-Цилемском районе (43-45С), в Вуктыле - 42-44С, в Ухте - 40-42С, в Воркуте - 39-41С.

В Сыктывкаре температура Рождественской ночью будет держаться на отметке 33-35С. А самым "теплым" Рождество станет в Прилузье - 31-33С.

По многолетним данным самым морозным выдалось Рождество в Сыктывкаре, Усть-Цильме и Печоре в 1950 году. Минимальная температура понижалась до -43,3С, до -46,8С и до -49,8С соответственно. В Ухте абсолютный минимум 7 января зафиксирован в 2002 году — -40,5С, в Воркуте — в 1998 году — -44, 2С.

В целом специалисты Коми ЦГМС отмечают, что аномальные морозы, которые установились в республике, удержатся по 8 января. В ночные и утренние часы температура воздуха в большинстве районов, включая Сыктывкар и пригороды, будет понижаться до -38...-43С. Местами прогнозируется ниже, -44...-49С. Исключение составит Крайний Север и Заполярье, там с 7 января уже прогнозируется ослабление морозов, предположительно, до -25...-30С.

На большей части территории перемен следует ждать только с приходом рабочей недели.



