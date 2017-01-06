Матчи Первенства России по хоккею с мячом среди юниоров в Сыктывкаре пришлось сократить из-за морозов

5 января, в Сыктывкаре стартовали предварительные соревнования Первенства России по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет. В столице Республики Коми сильнейшего выявляет квартет, в котором помимо хозяев льда – СШОР №1 – встречаются "Родина" (Киров), "Водник" (Архангельск), "Ракета" (Казань), сообщает пресс-служба Минспорта РК.

На церемонии открытия соревнований министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной отметил, что командам предстоит тяжелейшая задача, ведь бороться им необходимо не только с соперниками, но и с погодой. Из-за морозов, например, в первый соревновательный день матчи прошли по формуле три тайма по 30 минут вместо двух по 45. Не исключено, что в другие дни встречи и вовсе будут разбиты на четыре игровых отрезка (два по 20, два по 25 минут).

Президент региональной федерации хоккея с мячом Константин Агафонов пожелал участникам показать лучший и атакующий хоккей. "Родина" и "Водник" устроили настоящую голевую перестрелку, которая завершилась 12-метровым ударом на 90-й минуте, принесшим ничью со счетом 4-4 кировчанам. Роковой стала 90-я минута и для "Ракеты", которая, играя на контратаках с хозяевами этапа, была близка к тому, чтобы завершить игру вничью.

Счет в матче открыла СШОР №1 благодаря мячу со штрафного в исполнении Дмитрия Гулейчука. "Ракета" счет сравняла после 12-метрового удара, впрочем, хоккейный пенальти в концовке игры вновь вывел вперед хозяев поля – отличился Дмитрий Туркин. На 74-й минуте казанцы вновь сравняли счет, а на добавленной к основному времени минуте сыктывкарцы заработали штрафной, после розыгрыша которого все тот же Дмитрий Туркин принес команде победу: 3-2. ​​​​​​​Отметим, что соревнования пройдут по групповой системе в два круга.