В "зеленых поясах" России разрешат вырубку деревьев

округ крупных городов в обязательном порядке будут создавать "зеленые пояса" с ограниченным режимом природопользования. Однако такой режим не исключает возможность санитарных рубок. Федеральный закон о "зеленых поясах" вступил в силу с начала 2017 года.

"Зеленый пояс" - это, своего рода, защитный каркас из насаждений и естественных лесов вокруг городов. Он играет важную экологическую роль. "В законе прописан комплекс норм, который реализует право граждан на благоприятную окружающую среду путем формирования вокруг крупных городов так называемого "Зеленого щита", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза).

"Зеленые пояса" активно создавались в советские времена. Затем этим вопросом долгое время не занимались. Но проблема восстановления и создания новых поясов назрела давно, об этом много говорили общественники, жители регионов. В итоге появился федеральный закон.

Однако надо учитывать, что изначально концепция, предложенная активистами-общественниками, базировалась на том, что "Зеленый щит" - это специальная территория, на которой устанавливается очень комфортный, но ограниченный режим природопользования, и площадь которой не может быть уменьшена. С такой позицией были согласны не все эксперты. И в процессе подготовки закон был серьезно доработан.

Общественники стояли на том, чтобы запретить в "зеленых поясах" любые рубки, в том числе санитарные. Кроме того, предлагалось запретить прокладку дорог, трубопроводов, линий электропередачи, любое строительство. "Это была, скорее, эмоциональная, но слабо проработанная позиция экозащитников-общественников. Затем, в ходе вдумчивой, планомерной совместной работы с профильными комитетами Государственной Думы, с Общероссийским народным фронтом, с профильными ведомствами нам удалось выработать устраивающие всех положения закона", - отметили в Рослесхозе.

Важно понимать разницу между "Зеленым поясом" и особо охраняемыми природными территориями, отмечают в ведомстве. "На территории "Зеленого щита" могут располагаться объекты, связанные со спортом, здравоохранением и туризмом, также санаторно-курортные, медицинские, рекреационные объекты, но на этой территории не могут располагаться опасные производства, она не должна быть загрязнена - не должны размещаться отходы высоких классов опасности".

Запрещено в зеленых поясах и капитальное строительство - за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий, других линейных объектов. Из территорий "Зеленого щита" будут исключаться месторождения, где добываются полезные ископаемые.

Создание такого экологического каркаса вокруг городов в любом случае должно учитывать параметры стратегического развития территории, ведь и то и другое работает на улучшение качества жизни людей, отмечают в ведомстве. Закон предусматривает возможность изменения границ "Зеленого щита", но с обязательным включением туда такой же территории, как та, что убывает из-за строительства объектов. Инициатор вырубки лесов должен обеспечить лесовосстановление на равных площадях.

"Удалось убедить общественников и коллег из Государственной Думы, что санитарные рубки необходимы. Изначально предлагалось "ничего не трогать и пусть все происходит естественным путем". Но мы доказали, что это ошибочный подход. Погибшие деревья надо убирать, иначе "Зеленый щит" скоро превратится сначала в сухостой, а затем в пожарище и бурелом - это хорошо видно на примере Московской области, где ликвидируют последствия вспышки массового размножения короеда-типографа", - отметили в Рослесхозе.

По словам представителей ведомства, сначала граждане протестовали против санитарных рубок. Но когда погибшие от вредителя ельники превратились в тысячи гектаров сухостоя, и этот сухостой начал гореть, а мертвые деревья стали падать на дороги, дачные участки, автомобили, и даже на людей - общественность стала настаивать на скорейшем проведении санитарных рубок.

"Городам и их пригородам необходимо развиваться, их нельзя раз и навсегда ограничить их неким "зеленым забором" - и теперь закон предусматривает возможность изменения границ, исключением одних территорий с обязательной компенсацией за счет включения других", - уточнили в Рослесхозе.