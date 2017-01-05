Видео задержания сбежавшего из колонии Удорского района осужденного за убийство Михаила Хохлова

5 января 2017 года, 21:20 | Удорский

В социальной сети "ВКонтакте" обнародовано видео задержания сбежавшего 2 сентября 2013 года с поселения КП-34 ГУФСИН РФ по Коми поселка Вожский осужденного 33-летнего уроженца Орехово-Зуево Московской области Михаила Хохлова.

Напомним, заключенный сбежал, угнав при этом принадлежащий ведомству УАЗ. На следующий день, 3 сентября, на перекрестке ул.Маяковского и проспекта Бумажников Эжвинского района Сыктывкара нарядом ППС была замечена автомашина УАЗ, проходившая по ориентировке как угнанная. Сотрудники полиции попытались остановить машину.

Сотрудники ГИБДД устроили погоню с применением табельного оружия. Несмотря на повреждение переднего левого колеса, злоумышленник продолжил движение, виляя по дороге.

Преследовавший экипаж ГИБДД во время погони попал в ДТП: пытаясь уйти от встречной автомашины, совершил с ней столкновение и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали два инспектора ГИБДД.

Холопов же на угнанной автомашине оторвался от преследования, бросил авто возле д.15 по ул.Кутузова Сыктывкара и скрылся.

Позже его задержали в одной из квартир в столице Коми.

Михаил Хохлов был осужден по ст.105 (убийство) и ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Мужчина получил 12 лет колонии строгого режима в 2004 году. В 2013 году его перевели в Республику Коми на поселение. В колонии-поселении был трудоустроен водителем.

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Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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