В Сыктывкаре из-за мороза перенесены авиарейсы в Инту и Печору

5 января 2017 года, 17:10 | Инта, Печора, Сыктывкар
Фото из архива КИ

В Коми из-за погодных условий пассажиры из Сыктывкара не смогли улететь в Инту и Печору.

Как сообщили "Комиинформу" в справочной сыктывкарского аэропорта, из-за мороза в аэропортах Печоры и Инты наблюдается туман. В связи с этим видимость на взлетно-посадочной полосе низкая.

Сейчас в Печоре температура воздуха опустилась до минус 41С, в Инте - до минус 44С.

Самолет в Инту должен был вылететь по расписанию в 7:40, в Печору - в 13:00. Пассажирам предложено вылететь 7 января, однако, учитывая, что 9 января большая часть жителей республики выходит на работу после каникул, некоторые предпочли просто сдать билеты, отказавшись от поездки. Рейсы по данным направлениям выполняются на судах L-410 "Комиавиатранса".

Светлана Быковская
Ключевые слова: комиавиатранс, коми, авиация
Рубрика: Происшествия
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