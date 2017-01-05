В Ухте сотрудники уголовного розыска разыскивают похитителя сотовых телефонов

В дежурную часть Ухты 3 января поступило сразу два заявления от работников салонов сотовой связи о том, что в одном случае неизвестный молодой человек пытался похитить мобильный телефон, а в другом случае открыто похитил его.

Сотрудники полиции установили, что вечером 3 января неизвестный пришел в салон сотовой связи по проспекту Ленина и пытался открыто похитить телефон стоимостью более 10 тысяч рублей. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку работники организации отобрали телефон. Подозреваемый успел скрыться.

Спустя несколько часов этот же молодой человек пришел в другой салон сотовой связи и попросил продавца показать ему один из аппаратов. Продавец, ничего не подозревая, достав мобильник из витрины, стала демонстрировать клиенту товар. Воспользовавшись тем, что девушка отвлеклась, злоумышленник, прихватив телефон, выбежал из салона.

В результате организации был причинен ущерб на сумму порядка 8 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, славянской внешности, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины.

Был одет в куртку типа пуховик средней длины, с капюшоном, темного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении злоумышленника, просьба сообщить информацию в отдел уголовного розыска ОМВД России по г.Ухте по телефонам: 8(8216) 73-90-78, 73-90-02, 02 или 89505690944.