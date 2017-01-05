В Ухте сотрудники уголовного розыска разыскивают похитителя сотовых телефонов

5 января 2017 года, 14:30 | Ухта

В дежурную часть Ухты 3 января поступило сразу два заявления от работников салонов сотовой связи о том, что в одном случае неизвестный молодой человек пытался похитить мобильный телефон, а в другом случае открыто похитил его.

Сотрудники полиции установили, что вечером 3 января неизвестный пришел в салон сотовой связи по проспекту Ленина и пытался открыто похитить телефон стоимостью более 10 тысяч рублей. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку работники организации отобрали телефон. Подозреваемый успел скрыться.

Спустя несколько часов этот же молодой человек пришел в другой салон сотовой связи и попросил продавца показать ему один из аппаратов. Продавец, ничего не подозревая, достав мобильник из витрины, стала демонстрировать клиенту товар. Воспользовавшись тем, что девушка отвлеклась, злоумышленник, прихватив телефон, выбежал из салона.

В результате организации был причинен ущерб на сумму порядка 8 тысяч рублей.

Uhta_grabezh_ROZYSK-800x600.jpeg

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, славянской внешности, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины.

Был одет в куртку типа пуховик средней длины, с капюшоном, темного цвета.

Uhta_grabezh_ROZYSK_3-800x600.jpeg

Всем, кому что-либо известно о местонахождении злоумышленника, просьба сообщить информацию в отдел уголовного розыска ОМВД России по г.Ухте по телефонам: 8(8216) 73-90-78, 73-90-02, 02 или 89505690944.

Комиинформ
Ключевые слова: МВД по Коми, преступность
Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:41 05.01.2017
Полицейский из Воркуты Дмитрий Кицак мечтает открыть собственный частный музей
08:46 05.01.2017
После визита сантехника пожилая жительница Княжпогостского района лишилась 7 тысяч рублей
10:14 04.01.2017
При покупке техники на "Авито" житель Печоры лишился 330 тысяч рублей


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
Денис.
Срочная помощь!
Срочно нужны средства на очередной курс лечения в Китае. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus