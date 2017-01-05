По прогнозам синоптиков Коми, самой холодной предстоящая ночь будет в Инте

В Коми самое серьезное похолодание в ночь с 5 на 6 декабря ожидается в Инте. По прогнозам синоптиков температура воздуха в приполярном городе ожидается до минус 49С (днем - минус 44-46С).

Аномально холодная погода на территории региона добралась и до южных районов. Сегодня в Прилузье столбик термометра опустился почти до 40С. Ночью здесь ожидается 37-39С.

В Печоре, Усинске воздух промерзнет до 43-45С, в Усть-Цильме - 42-44С, в Ухте - 40-42С, в Вуктыле - 39-41С, в Воркуте - 38-40С.

В Сыктывкаре температура воздуха понизится до 35-37С.

Главное управление МЧС России по Коми рекомендует быть особо бдительными в период морозов.

Во время морозов следует:

· сократить время нахождения на открытом воздухе;

· не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей;

· во время протапливания печей не допускать их перекала;

· одеваться многослойно и в натуральные ткани;

· находясь на улице, внимательно следить за своим самочувствием, не доводить организм до переохлаждения и обморожений.

В период морозов ОПАСНО:

· выходить из дома без головного убора, варежек и перчаток;

· пользоваться самодельными электрическими обогревателями;

· употреблять алкоголь;

· подключать одновременно в сеть большое количество бытовых электроприборов, особенно если они являются мощными потребителями энергии. Это может вызвать опасную перегрузку в электросети.

Водителям спасатели рекомендуют, отправляясь в морозы в поездку, позаботиться о запасе горючего, о теплой одежде в машине и небольшом запасе продуктов питания (бутерброды, чай или кофе в термосе). Перед отправкой в путешествие необходимо проверить аптечку в своем автомобиле, при необходимости пополнить её, обновить медикаменты.

Запомните, что:

· голодный желудок не способствует выработке энергии, необходимой для борьбы с холодом, поэтому в морозы желательно усилить питание, увеличить калорийность пищи;

· алкоголь в крови способствует переохлаждению, вызывая большую потерю тепла, одновременно создавая ложный эффект согревания организма изнутри;

· курение на морозе делает более уязвимыми конечности, так как уменьшается циркуляция крови в ногах и руках;

· постоянное закаливание организма, как и отказ от вредных привычек (курение, алкоголь) и рациональное питание, предупреждает его переохлаждение.

При любом происшествии немедленно звоните в "Службу спасения": с домашнего телефона – 01, с мобильного – 112.