Картинки на пачках сигарет станут еще страшнее

С этого года с прилавков российских магазинов окончательно исчезнут пачки сигарет, оформленные привычным образом. Они станут гораздо менее привлекательными, даже наоборот - отталкивающими, пишет "Российская газета".

В 2017 году истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию, который вступил в силу 15 мая 2016 года.

Что конкретно изменится? Во-первых, страшные картинки нанесены на обе стороны упаковки, и их размер будет не менее 50 процентов от площади пачки. Изображаться на них будут органы человека, поврежденные болезнями, спровоцированные курением, и пояснения - что именно изображено.

Во-вторых, в пачки сигарет запретят помещать вкладыши, которые с одной стороны стимулировали потребителей больше покупать этот товара, суля призы, с другой - ими можно было прикрывать страшные картинки.

В-третьих, на упаковках нельзя будет ставить маркировку "ультратонкие" "экстра", "мягкие", "легкие" или "суперлегкие", поскольку она создает иллюзию. Что такие сигареты менее вредны. А это совсем не так.

По аналогичной же причине нельзя будет указывать количество никотина, смол, монооксида углерода, ведь у покупателя может создаться ложное впечатление, что чем меньше содержание этих веществ, тем безвреднее продукт. Но и это огромное лукавство. Многочисленные исследования, прошедшие в США и Европе, доказали, что люди, употребляющие "ультратонкие" сигареты, болеют страшными болезнями также часто. Как и те, кто дымит обычными. И протекают заболевания у них одинаково. В связи с этим, кстати, такая маркировка давно запрещена в ЕС и США.

В-пятых, на пачки нельзя будет наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачные изделия с "вкусностями", "полезностями" или просто продуктами питания. Таким образом, с сигаретных упаковок исчезнут изображения вишенок, клубничек, зеленых листиков, напоминающих чай или лечебные травы. Исключение сделано лишь для ментола.

Как напомнил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков, все эти требования прописаны в техрегламенте, вступившем в силу в прошлогоднем мае. Но есть одно но. По документу, табачная продукция должна быть задекларирована, и если декларация была получена до 15 мая 2016 года, то можно было продавать сигареты, упакованные по старым правилам, до момента, пока истечет срок действия декларации, но не дольше, чем до 15 ноября 2017 года.