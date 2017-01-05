В Сыктывкаре причиной пожара в многоквартирном доме стало электроодеяло

В столице Коми из-за электроодеяла произошел пожар.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе ГУ МЧС по Коми, сообщение о пожаре в квартире жилого 9-этажного дома по ул.Свободы поступил в 03:16 5 января.



Пожарные прибыли на место через семь минут. На момент прибытия из окон квартиры, расположенной на четвертом этаже, шел густой дым.

Пожар ликвидирован в 04:36 на площади 40 кв.м. в двух квартирах, которые пострадали в основном от дыма. Эвакуировано девять человек.

Причиной возгорания стало короткое замыкание в электроодеяле.

Погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара принимали участие 6 единиц техники и 20 человек личного состава пожарной охраны.