В Сыктывкаре причиной пожара в многоквартирном доме стало электроодеяло
5 января 2017 года, 12:00 | Сыктывкар
В столице Коми из-за электроодеяла произошел пожар.
Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе ГУ МЧС по Коми, сообщение о пожаре в квартире жилого 9-этажного дома по ул.Свободы поступил в 03:16 5 января.
Пожарные прибыли на место через семь минут. На момент прибытия из окон квартиры, расположенной на четвертом этаже, шел густой дым.
Пожар ликвидирован в 04:36 на площади 40 кв.м. в двух квартирах, которые пострадали в основном от дыма. Эвакуировано девять человек.
Причиной возгорания стало короткое замыкание в электроодеяле.
Погибших и пострадавших нет.
В тушении пожара принимали участие 6 единиц техники и 20 человек личного состава пожарной охраны.
Светлана Быковская
Рубрика: Происшествия
- 5
- 0
- 1
- 0
- 1
Новости mediametrix
Лента новостей
Мы рядом
Интервью
Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
Комментарии (0)
Авторизоваться или Зарегистрироваться