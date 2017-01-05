Полицейский из Воркуты Дмитрий Кицак мечтает открыть собственный частный музей

Полицейского группы режима и конвоирования СП ОМВД России по Воркуте Дмитрия Кицак знают, если не все, то большинство школьников заполярного города. Знаменит старшина полиции тем, что регулярно организует в школах Воркуты выставки. Сейчас, к примеру, в школе № 39 открыта выставка "Форменное обмундирование стражей правопорядка".

Все представленные на выставке экспонаты, а их не один десяток, Д.Кицак собирал и реставрировал сам. На сбор коллекции ушло немало лет, а началось все с солдатской каски. Полицейский рассказал, что, как и многие мальчишки в детстве он собирал значки и монеты. Однако заниматься коллекционированием серьезно тогда и не думал.

"Лет 12 назад я познакомился с парнем, который тоже собирает значки и монеты. Мы с ним иногда обмениваемся экземплярами. Однажды он предложил мне старую солдатскую каску. Вид у нее был, признаться, совсем потрепанный. Ржавая, неприглядная, – рассказал Д.Кицак. – Я согласился, не раздумывая. Сразу представил, что ее можно отреставрировать… Конечно, я тогда даже не представлял, как это делается".

Перед тем как приступить к реставрации Дмитрий изучил литературу, нашел людей, которые занимаются восстановлением старинных вещей. И только после этого приступил к работе. Полицейский использовал технику папье-маше. Результат оказался весьма впечатляющим. После этого Д.Кицак стал искать и другие головные уборы военных и стражей порядка разных лет. Теперь в его коллекции более 40 касок, фуражек, шапок и так далее. И все он реставрировал сам.

Помимо головных уборов в коллекции имеются кители, гимнастерки, шинели, форменные платья. Причем самый старинный китель – это китель городового периода царской России. Большинство экспонатов Дмитрий находит сам у таких же, как и он, коллекционеров, но некоторые попадают к нему случайно.

"У меня много друзей по всей стране, которые знают, что я занимаюсь коллекционированием. Однажды мне позвонили знакомые из Воронежа и предложили старинный китель, который был найден на чердаке старого дома. Он был в ужасном состоянии, сразу и не разобрать было, к какому периоду он относится", - говорит полицейский.

Но коллекционер решил отреставрировать его. На это ушло немало времени. В процессе восстановления Дмитрию пришлось научиться кроить, шить на швейной машинке, красить ткани. Но, признается полицейский, это того стоило. Теперь милицейский китель со стоячим воротничком и двойными погонами образца 1947 года – украшение выставки.

Дмитрий Кицак рассказал, что выставка "Форменное обмундирование стражей правопорядка" состоит из шести витрин, и в каждой представлены экспонаты, характеризующие ту или иную эпоху: от обмундирования городовых периода царской России до современной полицейской формы.

Также на выставке представлено различное оружие. Полицейский признался, что большинство экспонатов – это муляжи, которые по большей части он сделал сам. Есть здесь и спецсредства, радиостанции, наручники, милицейские планшеты и многое другое.

Старшина полиции обратил внимание на один экспонат – книгу Евгения Ухналева "Это мое". Поначалу непонятно, какое отношение имеет книга к тематике выставки. Но на самом деле имеет. Евгений Ухналев автор дизайна высших государственных наград, в том числе ордена Мужества и ордена "За заслуги перед Отечеством". Среди сотрудников органов внутренних дел немало тех, кто имеет такие награды. И к Воркуте Е.Ухналев имеет отношение. Он – бывший гулаговец.

Всем посетителям выставки Д.Кицак рассказывает жизненную историю этого человека. Он родился в 1931 году. В 1948-ом был арестован по доносу и обвинен за попытку вырыть подкоп из Ленинграда в Москву, прямо под Мавзолей. И все это ради покушения на товарища Сталина. Е.Ухналеву было тогда всего 17 лет. Освободился из лагеря Евгений Ильич в 1954 году.

Д.Кицак признался, что поиск и сбор старинных вещей, их реставрация, организация выставок – это не просто увлекательно, но и очень познавательно, ведь в процессе Дмитрий изучает историю, причем не только российскую, но и мировую.

"Моя главная цель – не просто коллекционирование старинных вещей и предметов, я хочу, чтобы взрослые и дети, которые приходят на мои выставки, узнавали что-то новое, чтобы они гордились своей страной, чтобы знали роль правоохранительных органов в обеспечении общественной безопасности", – поделился Дмитрий.

Кстати, в рамках выставки среди школьников был проведен конкурс детского рисунка "Полицейский будущего". Ребятам предлагалось, узнав историю правоохранительных органов, предположить, как будет выглядеть полицейская форма, например, лет через 30 или 50.

Школьники активно приняли участие в конкурсе и прислали на суд жюри, в состав которого вошли действующие сотрудники органов внутренних дел, 20 работ. Победителям и лауреатам конкурса от руководства ОМВД России по г.Воркуте будут вручены почетные грамоты и подарки.

На коллекционирование у Д.Кицак уходит немало времени и большая часть зарплаты. Но родные и близкие не просто поддерживают его увлечение, но и активно помогают. К примеру, Дмитрий со своей супругой и двумя детьми в участвует в городских мероприятиях, реконструкциях исторических событий местного военно-патриотического клуба.

Дмитрий Кицак мечтает открыть собственный частный музей, где он сможет выставить все свои коллекции, а их у него немало. Помимо военной формы, касок и фуражек, медалей и оружия, Дмитрий коллекционирует и реставрирует иконы, сообщает пресс-служба МВД по Коми.