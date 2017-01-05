Полицейские Сыктывкара изъяли из незаконного оборота полкилограмма синтетических наркотиков

Полицейским отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сыктывкару стало известно о том, что в республику будет завезена особо крупная партия наркотиков синтетического происхождения.

Несмотря на конспирацию, из незаконного оборота изъято из незаконного оборота полкилограмма синтетических наркотиков, предназначенных для дальнейшего сбыта мелкооптовыми партиями на территории обслуживания полицейских Сыктывкара.

В результате спецмероприятий установлено лицо, которое намеревалось наладить межрегиональный канал поставки крупных партий наркотиков в Республику Коми.

Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия.