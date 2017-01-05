В Сыктывкаре до вечера перекрыта улица Савина
5 января 2017 года, 9:55 | Сыктывкар
В Сыктывкаре до вечера перекрыта улица Савина.
С 23.00 4 января до 17.00 5 января ограничено движение автотранспорта по всей ширине проезжей части в районе дома № 53 по ул. Савина.
Госавтоинспекция Сыктывкара обращается к сыктывкарцам и гостям столицы: во избежание аварийных ситуаций в этом районе города, планировать маршрут движения в сторону п.Краснозатонский, п.Максаковка, с.Корткерос, с.Усть-Кулом в объезд через м.Кочпон-Чит.
"Будьте внимательны и терпеливы к временным ограничениям, планируйте маршрут движения заранее", - призывают в ГИБДД.
Комиинформ
Ключевые слова: дороги
Рубрика: Общество
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