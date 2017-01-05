В Сыктывкаре до вечера перекрыта улица Савина

5 января 2017 года, 9:55 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Сыктывкаре до вечера перекрыта улица Савина.

С 23.00 4 января до 17.00 5 января ограничено движение автотранспорта по всей ширине проезжей части в районе дома № 53 по ул. Савина.

Госавтоинспекция Сыктывкара обращается к сыктывкарцам и гостям столицы: во избежание аварийных ситуаций в этом районе города, планировать маршрут движения в сторону п.Краснозатонский, п.Максаковка, с.Корткерос, с.Усть-Кулом в объезд через м.Кочпон-Чит.

"Будьте внимательны и терпеливы к временным ограничениям, планируйте маршрут движения заранее", - призывают в ГИБДД.

Комиинформ
Ключевые слова: дороги
Рубрика: Общество
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Комментарии (1)

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    пока петух не кукарекнет
    5.01.2017 (11:7)
    0
    почему бы заводскую не вывести к перекрестку с заправкой !?,... а там уже объезд есть

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