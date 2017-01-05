Сыктывкарцы на новогодних каникулах обращаются в "скорую" с высокой температурой и бытовыми травмами

Несмотря на сильные морозы минувшей ночью , в Сыктывкаре обошлось без обморожений.

Как рассказал "Комиинформу" заместитель главврача сыктывкарской станции скорой помощи Лев Волков, за сутки поступило около 600 вызовов. Это на сотню меньше, чем в новогоднюю ночь, однако нагрузка на медиков все еще остается очень высокой. Еще около 160 вызовов были переданы подключившимся к работе неотложным службам при городских поликлиниках.

"Преобладающее количество звонков были связаны с высокой температурой, вызванной эпидемией ОРВИ, - отметил собеседник агентства. – Около пятидесяти вызовов поступило по поводу бытовых травм, в их числе небольшое количество криминальных, вызванных распитием алкоголя. Удивительно, что на фоне сильных морозов к нам не поступило ни одного вызова, связанного с обморожением".

В целом, по словам Льва Волкова, ночь прошла без чрезвычайных происшествий.