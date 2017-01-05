36 старшеклассников Коми отправились в Москву и Ярославль в рамках проекта "Каникулы с ЛУКОЙЛом"

36 старшеклассников из разных районов Республики Коми отправились в увлекательную поездку в Москву и Ярославль в рамках благотворительного проекта "Каникулы с ЛУКОЙЛом".

Как сообщает пресс-служба "ЛУКОЙЛ-Коит", два дня старшеклассники из Коми проведут в Москве, где главным пунктом программы станет посещение праздничной Елки в государственном Кремлевском дворце. Кроме того, запланированы экскурсия по столице и новогоднее шоу в "Москвариуме" с участием морских животных. Три дня школьники проведут в Ярославле, где для них также организуют разнообразные экскурсии и новогоднее цирковое представление.

В путешествие традиционно отправились школьники из шести муниципалитетов: Усинска, Печоры, Сосногорска, Ухты, Усть-Цилемского и Ижемского районов. Детей сопровождают профессиональные педагоги.

"До сих пор не верится, что еду в Москву. Никогда там не была, это для меня какая-то сказка", – сказала 11-классница из усинского села Щельябож Люда Терентьева.

В Республике Коми проект реализуется с 2008 года. ЛУКОЙЛ-Коми организует поездки для одаренных школьников из нашего региона: отличников учебы, победителей олимпиад и спортивных соревнований, активных общественников. В разные годы дети побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Астрахани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Сочи, Перми, в Республике Беларусь.

За все время существования проекта уже состоялись 14 таких поездок, в которых приняли участие более 500 детей.



