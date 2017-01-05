После визита сантехника пожилая жительница Княжпогостского района лишилась 7 тысяч рублей

5 января 2017 года, 8:42 | Княжпогостский
primorye24.ru

В дежурную часть ОМВД России по Княжпогостскому району обратилась 70-летняя местная жительница с сообщением о пропаже 7 тысяч рублей. Пенсионерка пояснила, что вечером к ней в квартиру позвонил неизвестный. Мужчина представился сантехником и сказал, что проводит обход жильцов для проверки оборудования.

После недолгого разговора работник коммунальной службы ушел. Спустя некоторое время пожилая женщина решила проверить свои сбережения. Однако заглянув в дамскую сумку, где хранились денежные средства, обнаружила пропажу 7 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража".

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

МВД по Коми призывает всех жителей республики быть бдительными и предупредить престарелых родственников и знакомых о существующей опасности стать жертвой преступления. Не стоит забывать и об одиноких стариках – им тоже может понадобиться ваша помощь. Ведь пенсионеры очень наивные и доверчивые люди, чем и пользуются злоумышленники, обманывая их.

МВД по Республике Коми советует не впускать в дом незнакомых людей, если нет необходимости. Не открывать сразу дверь даже в том случае, если незнакомцы ведут себя очень вежливо и обращаются к хозяевам квартиры по имени и отчеству.

Если незнакомцы представляются, необходимо записать их фамилии и имена, позвонить на указанные ими места работы и узнать, действительно ли таковые там работают. У каждого пенсионера на видном месте должны быть записаны номера телефоны пенсионного фонда, соцзащиты и коммунальных служб.

Впустив постороннего человека в квартиру, не выпускайте его из вида, не оставляйте одного в помещении – коридоре, кухне, комнате.

Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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