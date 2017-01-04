Под Сыктывкаром водитель грузовика сбил женщину

4 января 2017 года, 15:40 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

Под Сыктывкаром женщина попала под колеса грузовика.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Сыктывкара, ДТП произошло сегодня в 13.30 в районе п.Краснозатонский.

Водитель 1975 г.р, управляя автомашиной "Скания", двигался по автодороге Сыктывкар-Троицко-Печорск в сторону Корткероса.

Напротив д.81 по ул.Трактовая он совершил наезд на женщину 1979 г.р. которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

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В результате ДТП женщина получила открытый перелом голени, травмы головы, шок. Госпитализирована.

Водитель в течение гоа привлекался к административной ответственности три раза: превышение скорости, управление автомобилем без документов. Водительский стаж - с 1996 года.

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Госавтоинспекция обращается к пешеходам быть внимательнее при переходе дороги. "Обязательно убедитесь в безопасности, особенно, если переходите дорогу на трассе или на улице с интенсивным движением", - призывают в ГИБДД.

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Ольга Белова
Ключевые слова: Сыктывкар, ДТП, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (3)

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    4.01.2017 (16:1)
    0
    Байк бог здоровья женщине, а по сторонам смотреть надо...
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    Меня зовут
    4.01.2017 (16:5)
    0
    КУДА КОБЫЛА ПЕРЛАСЬ?
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    Грут
    4.01.2017 (16:52)
    0
    Мда....пешеходник конечно дает право приоритета перед автомашинами, но сложно не заметить скамейку с бочкой. Пострадавшей скорейшего выздоровления.

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