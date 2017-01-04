Работы на проблемном участке Усинского водовода в Воркуте пришлось приостановить

4 января 2017 года, 14:30 | Воркута
Фото администрации Воркуты

В Воркуте продолжается работа на проблемном участке Усинского водовода.

По информации воркутинской мэрии, на 4 января осталось разморозить около 25 метров одной из ниток Усинского водовода 800 мм (пройдено около 3000 метров). Работы пришлось приостановить из-за порыва между 14 и 15 камерами, устранение которого отложено до наступления потепления 11 января.

Дежурные бригады проводят постоянное обследование проблемного участка, который планируется запустить после устранения оставшейся наледи. Далее к работе готовы приступить 15 сформированных бригад электросварщиков для устранения технологических отверстий участка трубы 800 мм. На трехкилометровом участке их насчитывается около 600 штук.

В Воркуте с 3 января находится заместитель председателя правительства Республики Коми – председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Константин Лазарев. Мэр Воркуты Игорь Гурьев и и.о. директора ООО "Водоканал" Андрей Пащенко непосредственно на самом водоводе доложили о ходе работ.

Работа специалистов ресурсоснабжающего предприятия в тяжелых погодных условиях продолжается и праздничные дни. На 4 января в воркутинском районе температура воздуха составляет около -38 С.

Со стороны администрации города оказывается вся необходимая организационная и техническая помощь. Водоснабжение города осуществляется в штатном режиме через резервную трубу 1000 мм.

Комиинформ
Рубрика: Экономика
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