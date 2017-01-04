В Сыктывкаре и Ухте сбили пешеходов

В Коми за минувшие сутки сбили двух пешеходов. ДТП произошли в Сыктывкаре и Ухте.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, 3 января в 16.45 водитель автомашины "Митсубиси Лансер", проезжая перекресток по улице Морозова на разрешающий сигнал светофора, наехал на 71-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный свет. В результате ДТП пешеход госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибами. 31-летний водитель был трезв.

Чуть позднее в поселке Дальний Ухтинского района неустановленный водитель сбил пешехода, который двигался ему навстречу по краю проезжей части. Потерпевший - 37-летний мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения и был госпитализирован с сотрясением головного мозга и множественными ушибами.

За минувшие сутки сотрудниками подразделений ГИБДД по Коми пресечено 578 нарушений ПДД РФ, из которых 55 нарушений были совершены пешеходами. От управления транспортом за нахождение в состоянии алкогольного опьянения отстранено 13 водителей.