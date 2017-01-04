Роспотребнадзор Коми создал опергруппу по реагированию на сообщения о продаже алкогольных суррогатов

4 января 2017 года, 11:35 | Сыктывкар
Фото из архива Комиинформа

В управлении Роспотребнадзора по Коми создана оперативная группа по реагированию на информацию о продаже алкогольных суррогатов. По состоянию на 3 января ведомство проверило 227 предприятий торговли и аптечной сети с лабораторным контролем спиртосодержащей продукции и БАД. Рейдовые проверки с участием прокуратуры Коми проходят и в новогодние праздники.

В ходе проверок сотрудники ведомства взяли на исследование 21 образец спиртосодержащей продукции. В 23 торговых точках выявлены административные нарушения, приостановлена реализация спиртосодержащей продукции объемом 750,5 литров. На 10 объектах выявлены нарушения правил продажи отдельных видов товаров. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Кроме того, функционирует горячая линия по приему информации от неравнодушных граждан по телефону 8(8212) 21-84-23.

Напомним, 23 декабря 2016-го главным государственным санитарным врачом РФ принято постановление о приостановлении на 30 суток розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов (за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей).

Геня Джавршян
Ключевые слова: проверки, аптеки, алкогольный суррогат
Рубрика: Общество
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