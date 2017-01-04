Погода в январе: на юге Коми - тепло, на севере - умеренно холодно

В январе, как и в декабре, средняя температура окажется ниже климатической нормы. По предварительным расчетам, в большинстве районов на 2-4С, прогнозирует ЦГМС Коми.

Месячное количество осадков предполагается близким к средним многолетним значениям.

В течение месяца погодные условия будут неустойчивые. Самой морозной будет первая декада месяца. В период с 5 по 8 января в большинстве районов минимальная температура воздуха будет составлять -35...-42С, местами -44...-49С. И только в последние дни декады под натиском североатлантического циклона морозы будут отступать.

По предварительным расчетам, 9 января в западных районах, 10 января и в восточных произойдет повышение температуры на 15-20 градусов.

Велика вероятность, что до конца месяца погодные условия попадут под влияние циклонов. Они будут приносить небольшие и умеренные снегопады, а также температурные перепады от холода к теплу и обратно.

Предполагается, что в целом вторая и третья декада в южных районах окажутся теплыми, в северных — умеренно холодными. На юге в течение значительного периода преобладающая температура будет составлять -8...-15С, лишь в отдельные дни -18...-25С, в северных — -19...-27С, кратковременно понижаться до до -30...-35С.

Январь по средним многолетним значениям является самым холодным месяцем года. Его средняя температура воздуха распределяется от -14С на крайнем юго-западе до -20С на крайнем северо-востоке.

В холодные периоды минимальная температура воздуха может понижаться до -35...-42С, в исключительно суровые январи до -45...-53С, в Печорском районе до -55...-57С.

Максимальная температура воздуха по многолетним данным составляет 0..-4С, в отдельные теплые январи, при значительном потеплении, может повышаться до +1...+4С.

В среднем, в течение месяца, отмечается 20-22 дня с осадками. Месячная сумма осадков по республике колеблется от 24 до 38 мм, в районах Предуралья от 39 до 49 мм.