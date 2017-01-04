Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики.

Квитанции с новыми цифрами придут уже в конце января, пишет "Российская газета".

Впрочем, сюрпризом такую ситуацию можно назвать с большой натяжкой. О том, что жителям квартир без счетчиков будут платить штрафы, правительство говорит уже давно. Более того, в прошлом году нарушители уже получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. Но санкции, судя по всему, сильного эффекта не возымели.

С этого года наказание ужесточается - с 1 января коэффициент увеличен до 1,5. То есть, если в квартире нет счетчика на воду или электричество, то сумма оплаты этой услуги поднимется в 1,5 раза (то есть на 50 процентов).

Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы учета, говорится в постановление кабмина от 29 июня 2016 года "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг". В основном это ветхие и аварийные дома, строения, полулежащие сносу и так далее.

Почему россияне не устанавливают у себя счетчики? Дело в том, что те, у кого нет приборов учета, сегодня платят по нормативу, который зависит от количества прописанных в квартире. И если количество жильцов по факту гораздо больше (например, квартира нелегально сдается), то гораздо выгоднее "не замечать" требования правительства. Ведь платить надо за двоих, а воды и электричества можно лить и жечь за десятерых. А оплачивают эти излишки, как правило, соседи.

Кстати, летом прошлого года штрафы для нарушителей хотели увеличить сразу в 5 раз, но правительство рекомендовало повременить с таким резким ужесточением ответственности из-за сложной экономической ситуации в стране.

По оценкам экспертов, водные счетчики сегодня установили в 70 процентах всех домов и квартир. С электросчетчиками ситуация гораздо лучше - они есть у 95 процентов россиян.

Следующим шагом может стать автоматическая система снятия показаний без участия самих жильцов, уверена исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Надо оснастить все квартиры и дома однотипными устройствами, которые будут автоматически передавать данные о потреблении воды и электричества, - рассказала она "Российской газете". - Это могло бы снять массу проблем: от нежелания устанавливать приборы до несвоевременной передачи данных и "скручивания" показаний". Для этого надо внести изменение в закон, признав эти счетчики общедомовым имуществом.

Напомним, что обязанность устанавливать у себя в квартире приборы ложится на квартирантов. В разных городах стоимость разная: в Москве и Санкт-Петербурге приборы учета могут поставить в среднем за 4 тысячи рублей в зависимости от состояния труб, а в маленьких городах цена, как правило, выше из-за слабой конкуренции среди местных сантехнических компаний.