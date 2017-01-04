Огнеборцы Сысольского района воссоздали из снега и льда сцену тушения пожара

В честь Нового года и Года пожарной охраны огнеборцы Сысольского района на территории 15 пожарно-спасательной части 1 отряда федеральной противопожарной службы соорудили ледовый городок.

Как сообщает ГУ МЧС по Коми, сотрудники пожарно-спасательной части воссоздали из снега и льда сцену тушения пожара.

На тематической инсталляции снежные фигуры огнеборцев, прибывшие на пожар, героически сражаются с огненной стихией.

Помимо этого, на территории части огнеборцы установили и украсили новогоднюю ёлку, рядом с которой соседствует снежная фигура главного новогоднего волшебника – Деда Мороза.

"Ледовый городок будет открыт на протяжении всех новогодних и рождественских праздников. Сюда могут приходить не только дети сотрудников пожарно-спасательной части, но и вся сельская детвора", - подчеркнул начальник 15-ПСЧ Владимир Асанбаев.