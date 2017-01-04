При покупке техники на "Авито" житель Печоры лишился 330 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Печоре обратился 43-летний местный житель с просьбой привлечь к ответственности неизвестное ему лицо. Мужчина пояснил полицейским, что лишился 330 тысяч рублей при покупке техники в сети интернет.

В ходе проверки установлено, сообщает МВД по Коми, что печорец решил приобрести мини-погрузчик "Bobcat", объявление о продаже которого было размещено на сайте "Авито.ру". По указанному лицевому счету он перечислил в качестве оплаты 330 тысяч рублей, а также договорился с мужчиной, представившимся Евгением, о доставке техники в Печору.

Однако до настоящего времени мини-погрузчик не получен.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так как в действиях продавцов усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

МВД по Коми настоятельно призывает жителей региона не совершать необдуманных сделок в сети интернет и не переводить денежные средства на счета незнакомцев.

Посмотрите, указан ли в объявлении или на интернет-сайте номер телефона для связи. Если да, то следует позвонить по нему и уточнить все детали. Задавайте как можно больше уточняющих вопросов: если на другом конце провода вам не смогут ответить на поставленные вопросы, либо ответы будут уклончивыми и неуверенными, или вообще не будут совпадать с тем, что указано на сайте, то, скорее всего, вы общаетесь с мошенниками.