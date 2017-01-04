В Сысольском районе задержан водитель-наркоман

4 января 2017 года, 9:11 | Сысольский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Инспекторы ДПС в Сысольском районе задержали водителя, находившегося в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает МВД по Коми, в с. Визинга Сысольского района полицейские остановили автомашину ВАЗ- 21144, которая двигалась по ул. Оплеснина.

Водитель имел явные признаки наркотического опьянения. В салоне автомашины находился пассажир, у которого также имелись признаки опьянения.

При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли металлическую банку и бумажный сверток с веществом растительного происхождения. Изъятое вещество было направлено на исследование, которое впоследствии показало, что в нем содержится наркотическое средство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Водитель был направлен на медицинское освидетельствование. Также в отношении него составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения".

Автомашина помещена на специализированную стоянку.

Комиинформ
Ключевые слова: МВД по Коми, наркотики
Рубрика: Происшествия
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