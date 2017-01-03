Горящая в Воркуте свалка лишила директора МУП "Полигон" работы

3 января 2017 года, 16:00 | Воркута
Фото пресс-службы администрации Воркуты

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев принял решение не продлевать контракт на 2017 год директору МУП "Полигон" Сергею Стройнову. Его посчитали главным виновником того, что пожар на полигоне твердых бытовых отходов, начавшийся более месяца назад, до сих пор не потушен. Напомним, самовозгорание бытовых отходов на полигоне произошло 2 декабря этого года.

"Изначально были нарушены технологии консервации отходов. Сегодня мы разгребаем то, чего не должно было быть. Если бы консервация была соблюдена, свалка бы не горела. Сегодня она практически пустая горит", - прокомментировал "Комиинформу" кадровое решение И.Гурьев.

Сейчас ликвидации пожара мешает установившаяся в Воркуте экстремально холодная погода – из-за низкой температуры не работает гидравлика на спецтехнике. Как только морозы спадут, работы по устранению пожара, в частности, засыпке очага возгорания снегом и песчано-гравийной смесью, будут продолжены.

Илья Баканов
Ключевые слова: увольнения, свалка, пожар
Рубрика: Экология
  • 0
  • 0
  • 2
  • 2
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (1)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    Меня зовут
    3.01.2017 (16:45)
    0
    Точно, во всём Стройной виноват! Ну что ж Игорь Валерьевич, готовь три конверта!

Новости по теме:

14:51 02.01.2017
В Усинске возбудили уголовное дело по факту убийства собаки
13:45 02.01.2017
Антибраконьерский комплекс мгновенного оповещения "Алтай" появится в Печоро-Илычском заповеднике
13:46 26.12.2016
Задымление на воркутинской свалке планируют ликвидировать в этом году


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus