Горящая в Воркуте свалка лишила директора МУП "Полигон" работы

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев принял решение не продлевать контракт на 2017 год директору МУП "Полигон" Сергею Стройнову. Его посчитали главным виновником того, что пожар на полигоне твердых бытовых отходов, начавшийся более месяца назад, до сих пор не потушен. Напомним, самовозгорание бытовых отходов на полигоне произошло 2 декабря этого года.

"Изначально были нарушены технологии консервации отходов. Сегодня мы разгребаем то, чего не должно было быть. Если бы консервация была соблюдена, свалка бы не горела. Сегодня она практически пустая горит", - прокомментировал "Комиинформу" кадровое решение И.Гурьев.

Сейчас ликвидации пожара мешает установившаяся в Воркуте экстремально холодная погода – из-за низкой температуры не работает гидравлика на спецтехнике. Как только морозы спадут, работы по устранению пожара, в частности, засыпке очага возгорания снегом и песчано-гравийной смесью, будут продолжены.