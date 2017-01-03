Пожарные в Эжве спасли двух человек

3 января 2017 года, 14:00 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Неосторожное курение привело к пожару в пятиэтажном жилом доме в Эжвинском районе Сыктывкара, сообщает ГУ МЧС по Коми.

2 января в 22.59 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о задымлении на 5 этаже в пятиэтажном жилом доме по улице Мира в Эжвинском районе Сыктывкара.

По прибытию на место вызова подразделения 13 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы, из окна на пятом этаже валил дым. Входная дверь в квартиру была закрыта.

На месте пожара работало звено газодымозащитной службы, которое в ходе разведки помещений обнаружило и спасло двух мужчин (оба - инвалиды). 20 человек эвакуировались самостоятельно.

В 23.29 пожар ликвидирован на площади 10 кв.м.

По предварительным данным, причина пожара - неосторожность при курении одного из пострадавших.

В тушении пожара было задействовано 7 человек личного состава пожарной охраны, 3 единицы пожарной техники.

Комиинформ
Ключевые слова: МЧС, Пожары
Рубрика: Происшествия
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