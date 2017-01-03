Сыктывкарка пытается доказать, что ее восьмилетняя дочь стала жертвой агрессивных подростков

Сыктывкарка Юлия Молокова утверждает, что ее восьмилетняя дочь стала жертвой агрессивных подростков. По словам матери, ученики Краснозатонской школы № 9 жестоко избили девочку и сломали ей руку пишет "Трибуна".

Как рассказала она журналистам, 8 ноября на перемене трое старшеклассников напали на ее дочь Светлану, толкнули на пол. Девочка упала на спину, подростки якобы стали ее пинать и сломали руку.

"Дочери помог встать четвероклассник и проводил до класса, — продолжает мама девочки. — Она плакала, но учительница даже не поинтересовалась, что произошло, не удосужилась отвести Свету в школьный медпункт. Света доучилась еще два урока, терпела, мучилась от боли. Когда дочка пришла домой, я сразу вызвала "скорую", и нас увезли в детскую республиканскую больницу. Сказали, что перелом с сильным смещением".

Девочка пролежала в ДРБ десять дней, гипс сняли 23 декабря.

По словам женщины, директор Краснозатонской школы № 9 и классный руководитель пытаются скрыть инцидент. Она подозревает, что уже уничтожили видеозапись. В здании школы, как говорит Юлия Молокова, установлено видеонаблюдение. Но до сих пор родителям не показали запись того, что произошло на перемене.

"Мою дочь обижали несколько раз, и я просила учительницу приглядывать за ней. Но она мне ответила, что это не входит в ее обязанности. В школе есть и охранник, но он, видимо, не следит за порядком", — утверждает Юлия Молокова.

На второй день после инцидента отец девочки пошел к директору школы с заявлением — просил разобраться, выяснить, кто виноват. Но родители девочки не дождались даже извинения.

В беседе с корреспондентом "Трибуны" директор Краснозатонской школы № 9 Андрей Рожков заявил, что Юлия Молокова искажает факты.

Администрация учебного заведения провела собственное расследование и выяснила, что девочку никто не избивал. "После обращения к нам отца ученицы состоялась беседа с классным руководителем Александрой Генриховной, — говорит Андрей Рожков. — Она пояснила, что на перемене после 4-го урока второй смены произошел следующий случай: девочка сидела за партой, вытянув руку. Пробежав мимо ее парты, кто-то из одноклассников нечаянно задел руку Светланы. Девочка заплакала. Александра Генриховна предложила пройти Светлане в школьный медпункт, но та отказалась. В течение урока девочка на боль не жаловалась, после урока — тоже".

16 ноября в школу приходила мама Светы. Беседа проходила в присутствии старшего инспектора ОПДН К. Мелеховой, так как в полицию поступила информация из больницы, где лечилась девочка. Дочь она забрала из больницы на один день, чтобы приехать в школу на беседу и опознать обидчиков. Поскольку имен ребят Света не знала, то социальные педагоги Е. Шуйская и Н. Бунина вместе со Светланой неоднократно обошли все классы, но девочка никого из предполагаемых обидчиков не опознала.

Директор школы сообщил также, что у Светы до этого случая уже был перелом этой же руки, полученный дома. А также добавил, что семья состоит на профилактическом учете по категории "семья, находящаяся в социально-опасном положении".

Родители девочки обратились к адвокату Виктору Мулину. "Отец и мать девочки обращались к директору школы, в ОВД города Сыктывкара, в отдел по работе с несовершеннолетними, в прокуратуру Республики Коми. Все только слушают, принимают заявления, отвечая, что ответ вышлют в сроки, указанные законом. Кончается декабрь, а избили девочку 8 ноября. Но вопрос не решен, нет ответа. По заключению экспертов, девочке причинен вред".