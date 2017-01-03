Графа "общедомовые нужды" исчезнет из квитанций россиян в 2017 году

3 января 2017 года, 12:35 |
Фото РИА Новости

Строчка общедомовые нужды (ОДН) исчезнет из платежек граждан в 2017 году, рассказал "Интерфаксу" замглавы Минстроя России Андрей Чибис.

Он отметил, что плата за домовые нужды войдет в жилищную услугу.

"Теперь размер этой платы будет фиксирован, рассчитываться он будет из норматива, который установлен в субъекте РФ. Это позволит собственникам жилья четко понимать структуру своих расходов. То есть расходы будут состоять из платы за коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение), которые рассчитываются либо по нормативам, либо по приборам учета, и из фиксированной платы за жилищные услуги (обслуживание многоквартирного дома)", — пояснил Чибис.

По мнению замминистра, это позволит собственникам жилья четко понимать структуру своих расходов.

"То есть расходы будут состоять из платы за коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение), которые рассчитываются либо по нормативам, либо по приборам учета, — сказал он, — и из фиксированной платы за жилищные услуги (обслуживание многоквартирного дома)".

Комиинформ
Ключевые слова: ЖКХ
Рубрика: Экономика
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Комментарии (1)

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    охренеть!
    3.01.2017 (12:46)
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    теперь накинут по полной! новый способ снять последние трусы


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