За новогодние праздники полицейские Коми раскрыли три факта разбойных нападений

За три новогодних дня сотрудниками МВД по Коми раскрыты три факта разбойных нападений: два - на торговые точки и один на прохожего на улице. В одном случае злоумышленники похитили из кассы магазина 30 тысяч рублей, в остальных завладеть денежными средствами не удалось.

Так, в Усинске полицейских на след нападавших вывела служебно-розыскная собака. Установлено, что под утро 2 января двое мужчин зашли в помещение продовольственного магазина. Угрожая продавцу ножом и отверткой, злоумышленники похитили из кассы 30 тысяч рублей и скрылись.

По прибытии на место происшествия служебная собака взяла след и привела полицейских к подъезду многоквартирного дома, где был обнаружен нож, используемый в качестве орудия преступления. Далее выяснить личности злоумышленников не составило труда.

Похитителями оказались молодые люди 1988 и 1992 годов рождения. Известно, что один из них, 24-летний молодой человек, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Кроме того, в ходе обыска по месту проживания обоих злоумышленников были обнаружены отвертки и часть похищенных денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Разбой". Подозреваемые дали признательные показания и в настоящий момент задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

В МВД отметили, что магазин не оборудован охранной сигнализацией, также отсутствует тревожная кнопка. В торговом зале есть лишь система видеонаблюдения.

Расследование по делу продолжается.

При аналогичных обстоятельствах было совершено разбойное нападение на магазин в Усть-Цилемском районе. В дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в продуктовый магазин зашел неизвестный мужчина в маске и с ножом в руках. Угрожая продавцу сельского магазина, злоумышленник требовал передачи денег.

Не получив денег, мужчина покинул место происшествия. Однако вскоре был задержан нарядом ГИБДД по ориентировке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Разбой". Злоумышленник признался в содеянном и задержан правоохранителями в порядке статьи 91 УПК РФ. Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В новогоднюю ночь жертвой разбойного нападения стал ухтинец. Злоумышленник угрожал ножом стоящему на автобусной остановке мужчине и требовал передачи денежных средств. Довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в дежурную часть.

Действия злоумышленника полицейские квалифицировали по ч.1 ст.162 Уголовного Кодекса Российской Федерации и возбудили уголовное дело. Ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей и не раз привлекался к уголовной ответственности.

Расследование продолжается.