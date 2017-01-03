Государственная инспекция по маломерным судам Коми стала второй на Северо-Западе

По результатам конкурса на звание "Лучшая государственная инспекция по маломерным судам Северо-Западного федерального округа в 2016 году" государственная инспекция по маломерным судам Республики Коми заняла второе место и награждена дипломом Северо-Западного регионального Центра МЧС России.

Цель конкурса на звание "Лучшая Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России" - объективная оценка деятельности госинспекций по маломерным судам в составе ГУ МЧС России по субъектам РФ и центров Государственной инспекции по маломерным судам по контролю за выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов РФ в области обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Конкурсной комиссией были оценены инспекции всех одиннадцати субъектов Северо-Западного федерального округа по следующим показателям: количество аварий с маломерными судами, гибель людей на водных объектах, работа по освидетельствованию пляжей, переправ и баз стоянок для маломерных судов, а также жалобы на неправомерные действия инспекторов ГИМС. Не остались без внимания и такие вопросы, как эффективность контроля на водных объектах, проведение профилактической, пропагандистской работы среди населения по вопросам безопасности на водных объектах и заполнение базы АИС ГИМС МЧС.

В 2016-м году благодаря работе инспекторов ГИМС в Республике Коми не произошло ни одной аварии, связанной с маломерными судами. В результате по итогам года, ГИМС МЧС России по Республике Коми на втором месте. Инспекторы ГИМС по Коми уступили лишь коллегам из Ленинградской области, сообщает ГУ МЧС по Коми.