Государственная инспекция по маломерным судам Коми стала второй на Северо-Западе

3 января 2017 года, 14:30 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

По результатам конкурса на звание "Лучшая государственная инспекция по маломерным судам Северо-Западного федерального округа в 2016 году" государственная инспекция по маломерным судам Республики Коми заняла второе место и награждена дипломом Северо-Западного регионального Центра МЧС России.

Цель конкурса на звание "Лучшая Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России" - объективная оценка деятельности госинспекций по маломерным судам в составе ГУ МЧС России по субъектам РФ и центров Государственной инспекции по маломерным судам по контролю за выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов РФ в области обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Конкурсной комиссией были оценены инспекции всех одиннадцати субъектов Северо-Западного федерального округа по следующим показателям: количество аварий с маломерными судами, гибель людей на водных объектах, работа по освидетельствованию пляжей, переправ и баз стоянок для маломерных судов, а также жалобы на неправомерные действия инспекторов ГИМС. Не остались без внимания и такие вопросы, как эффективность контроля на водных объектах, проведение профилактической, пропагандистской работы среди населения по вопросам безопасности на водных объектах и заполнение базы АИС ГИМС МЧС.

В 2016-м году благодаря работе инспекторов ГИМС в Республике Коми не произошло ни одной аварии, связанной с маломерными судами. В результате по итогам года, ГИМС МЧС России по Республике Коми на втором месте. Инспекторы ГИМС по Коми уступили лишь коллегам из Ленинградской области, сообщает ГУ МЧС по Коми.

Комиинформ
Ключевые слова: реки, ГИМС
Рубрика: Общество
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