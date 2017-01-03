Жительница Удорского района лишилась 75 тысяч рублей, поверив информации о блокировке банковской карты

3 января 2017 года, 13:05 | Удорский
Фото Антона Пархачева

В дежурную часть ОМВД России по Удорскому району обратилась местная жительница с просьбой привлечь к ответственности неизвестных ей лиц, которые путем обмана похитили у нее 75 тысяч рублей.

Женщина пояснила полицейским, что в дневное время ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее банковская карта заблокирована, а также указал номер телефона для связи, чтобы решить эту проблему.

Женщина перезвонила указанному абоненту, который представился сотрудником контактного центра банка, и выполнила все необходимые операции якобы для разблокировки карты. Однако вместо восстановления доступа к карте лишилась 75 тысяч рублей.

МВД по Коми еще раз обращается к гражданам сохранять бдительность и не передавать незнакомым лицам персональные данные банковских карт. Ни в коем случае не следует звонить по номеру телефона, который указан в смс-сообщении. Если с вашей банковской картой возникли какие-нибудь трудности, необходимо позвонить в банк, телефон которого указан на оборотной стороне вашей карты.

Комиинформ
Ключевые слова: МВД по Коми, преступность, мошенники
Рубрика: Происшествия
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