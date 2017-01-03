49 нетрезвых водителей отстранили от управления авто за три праздничных дня сотрудники ГИБДД в Коми

49 нетрезвых водителей отстранили от управления транспортными средствами за три праздничных дня сотрудники ГИБДД в Коми.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, 31 декабря полицейские поймали 11 водителей "подшофе", 1 января - 25, 2 января - 13.

В Ухте в новогоднюю ночь из-за нетрезвого водителя три человека оказались в больнице. Напомним, водитель Toyota Corolla, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,949 мг/л), не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Dаеwоо Nехiа под управлением девушки 1997 г.р. Травмы и ушибы получили три пассажира Дэу - все молодые люди.

Вчера в Вуктыле сотрудникам ГИБДД пришлось усмирять 26-летнего водителя на "Ниссане", у которого имелись признаки алкогольного опьянения.

При попытке проверить документы, водитель вел себя грубо, вызывающе, пытался закрыться в автомашине и неоднократно высказывал угрозы увольнения со службы и физической расправы в адрес сотрудников ДПС. На требования прекратить противоправные действия никак не реагировал, при этом продолжал выкрикивать в адрес сотрудников угрозы и оскорбления.

После словесных угроз молодой человек перешел к действиям и нанес полицейскому удар в область живота. Мужчину задержали, материалы переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) и по ст.319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

Во время праздничных дней Госавтоинспекция усиливает контроль за нетрезвыми водителями. ГИБДД особо обращает внимание участников дорожного движения, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Напротив, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в эти дни особенно строгий. Повсеместно проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.